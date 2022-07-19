https://tr.sputniknews.com/20220719/ankarada-uyusturucu-operasyonlarinda-yakalanan-25-zanli-tutuklandi-1058858541.html
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 209 şüpheliden 25'i tutuklandı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T02:00+0300
2022-07-19T02:00+0300
2022-07-19T02:00+0300
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 11-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 900 gram esrar, 800 gram eroin, 980 gram metafetamin ve 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 209 zanlıdan 25'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220715/bagcilarda-uyusturucu-ceteleri-arasinda-kalasnikoflu-catisma-3-kisi-tutuklandi-1058749945.html
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ankara, eroin, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu operasyonu, tutuklama
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı
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Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 209 şüpheliden 25'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 11-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 900 gram esrar, 800 gram eroin, 980 gram metafetamin ve 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 209 zanlıdan 25'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.