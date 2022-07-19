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https://tr.sputniknews.com/20220719/ankarada-uyusturucu-operasyonlarinda-yakalanan-25-zanli-tutuklandi-1058858541.html
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı
Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 209 şüpheliden 25'i tutuklandı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 11-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 900 gram esrar, 800 gram eroin, 980 gram metafetamin ve 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 209 zanlıdan 25'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220715/bagcilarda-uyusturucu-ceteleri-arasinda-kalasnikoflu-catisma-3-kisi-tutuklandi-1058749945.html
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ankara, eroin, uyuşturucu, uyuşturucu imalatı, uyuşturucu operasyonu, tutuklama

Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı

02:00 19.07.2022
© AAGözaltı-Polis
Gözaltı-Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 209 şüpheliden 25'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 11-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 900 gram esrar, 800 gram eroin, 980 gram metafetamin ve 2 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 209 zanlıdan 25'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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15 Temmuz, 12:59
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