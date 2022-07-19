https://tr.sputniknews.com/20220719/av-sirasinda-domuz-sanip-arkadasini-vurdu--1058868109.html
Av sırasında domuz sanıp arkadaşını vurdu
Av sırasında domuz sanıp arkadaşını vurdu
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde av sırasında arkadaşı T.L.’nin domuz sanıp tüfekle vurduğu Enes Kabasakal yaşamını yitirdi. T.L. gözaltına alındı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T11:36+0300
2022-07-19T11:36+0300
2022-07-19T11:36+0300
yaşam
isparta
yalvaç
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Isparta'da T.L.(16) ile arkadaşı Enes Kabasakal(16), akşam yemeğinin ardından iddiaya göre evden tüfek alıp, motosikletle domuz avlamaya gitti.alvaç-Aşağı Tırtar kara yolu yakınındaki Köyönü mevkisine geldiklerinde Kabasakal motosikletten inerek ağaçların arasına girdi.Bu sırada T.L., ağaçların arasından gelen sesi domuz sanarak otomatik av tüfeğiyle yaklaşık 30 metreden ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunun sağ göğüs bölgesine isabet ettiği Enes Kabasakal, yere yığıldı.Arkadaşını vurduğunu fark eden T.L. hemen yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ile köyde yaşayanlar geldi.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Enes Kabasakal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.Arkadaşı gözaltındaKabasakal'ın cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi’nin morguna götürülürken, T.L. ise gözaltına alındı.
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isparta, yalvaç
Av sırasında domuz sanıp arkadaşını vurdu
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde av sırasında arkadaşı T.L.’nin domuz sanıp tüfekle vurduğu Enes Kabasakal yaşamını yitirdi. T.L. gözaltına alındı.
Isparta'da T.L.(16) ile arkadaşı Enes Kabasakal(16), akşam yemeğinin ardından iddiaya göre evden tüfek alıp, motosikletle domuz avlamaya gitti.
alvaç-Aşağı Tırtar kara yolu yakınındaki Köyönü mevkisine geldiklerinde Kabasakal motosikletten inerek ağaçların arasına girdi.
Bu sırada T.L., ağaçların arasından gelen sesi domuz sanarak otomatik av tüfeğiyle yaklaşık 30 metreden ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunun sağ göğüs bölgesine isabet ettiği Enes Kabasakal, yere yığıldı.
Arkadaşını vurduğunu fark eden T.L. hemen yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ile köyde yaşayanlar geldi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Enes Kabasakal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Arkadaşı gözaltında
Kabasakal'ın cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi’nin morguna götürülürken, T.L. ise gözaltına alındı.