https://tr.sputniknews.com/20220719/britanya-yanarken-boris-johnson-basbakanliktaki-son-gunlerinde-top-gun-keyfi-yapiyor-1058892095.html

Britanya 'yanarken', Boris Johnson başbakanlıktaki son günlerinde 'Top Gun' keyfi yapıyor

Britanya 'yanarken', Boris Johnson başbakanlıktaki son günlerinde 'Top Gun' keyfi yapıyor

COBRA toplantılarına katılmayan ama 'Top Gun' oynayıp görüntülerini yayan ve başbakanlığı savaş uçağı kullanmakla kıyaslayan Boris Johnson, giderayak yine... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T21:22+0300

2022-07-19T21:22+0300

2022-07-19T22:32+0300

dünya

boris johnson

britanya

ingiltere

tom cruise

top gun: maverick

typhoon

savaş uçağı

pilot

muhafazakar parti

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Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni liderini, dolayısıyla yeni başbakanı seçme süreci yakından takip edilirken, istifa eden Başbakan Boris Johnson (BoJo) koltuktaki sayılı günlerinin keyfini çıkarma peşinde. İstifasından bir hafta sonra Kraliyet Hava Kuvvetleri üssünü ziyaretinde operasyon üniformasını üzerine çeken BoJo'nun Typhoon savaş uçağının arkasında yardımcı pilotluk yaparken fotoğrafları ve videosu, başbakanlığın sosyal medya hesaplarında yayımlandı. Güneşli havada eğitim uçuşuna eşlik eden uçağın yanında mutlu mesut başparmağını kaldırarak poz verirken görülen BoJo, pazartesi günü Farnborough Havacılık Fuarı'nda sektörün liderlerine hitap ederken, başbakan olarak geçirdiği zamanı 'jet uçurmaya' benzetti. 'Kokpitte geçirdiği 3 mutlu yıldan sonra kontrolleri sorunsuz şekilde bir başkasına devredeceğini' söyleyen BoJo, "Kim olacağını bilmiyorum, ama her kimse, size şunu söyleyebilirim ki, bu Muhafazakar hükümetin büyük Rolls-Royce çift motorlarının kükreyeceği konusunda sizi temin ederim" dedi. Konuşmasında savaş uçağı uçurmayı parti ve ülkeye liderlikle kıyaslayan BoJo, "Joystick'i geriye doğru kökledim ve spin atıp daire çizdik" gibi laflar etti. Sosyal medyada alay konusu olan BoJo'nun liderliğinin daha ziyade uçak kazası felaketine benzediğini göstermek için havada parçalanan uçak videosu paylaşıldı. 'İhtiyaç olduğunda Rus Migleri nerede?'"Sadece Typhoon'un burun üstü İngiltere Merkez Bankası'na çakılmasıyla kıyaslanabilir" yorumu yapıldı. "İhtiyaç olduğunda Rus Migleri nerede" diye soran oldu. "Biri yardımcı pilotu uçaktan fırlatma düğmesine basmalıydı" diye hayıflanıldı.Tom Cruise'a selamBoJo'nun 'Top Gun' filminde Tom Cruise'in canlandırdığı Pete 'Maverick' Mitchell karakterini çağrıştıran pozlar kestiği de dikkatlerden kaçmadı. 'Vergi mükelleflerine kaça mal oldu?'Sunucu Piers Morgan, "Topal ördek Başbakanımızın bu neşeli yolculuğa çıkmasına ve Tom Cruise'e selam yollama zavallılığına izin vermek vergi mükelleflerine kaça mal oldu? Saçmalığın daniskası" dedi. 'COBRA toplantısına katılmak yerine jetle gezintide'Reklam-pazarlama dergisi Campaign'in medya editörü Arvind Hickman, "Bu vergi mükellefleri tarafından finanse edilen pahalı imaj projesinin amacı nedir? COBRA toplantısına katılıp görevini yerine getirme zahmetine bile girmedi, ancak jetle gezintiye çıkmak için bol bol zamanı var. Bizimle ...ak geçiyor" tepkisini gösterdi.Ukrayna krizini kışkırtıp üstüne Rusya yaptırımlarıyla gıda ve enerji fiyatlarını kontrolden çıkarıp Britanya halkını ateşe attıktan sonra erkek çocuğu gibi savaş uçağı pilotluğu peşinde koşan BoJo'nun kamuoyunun şimşeklerini çekmediği gün yok. Bu hafta da rekor hava sıcaklığının ülkeyi kasıp kavurması ve yangınlar çıkarması nedeniyle düzenlenen acil durum kabine toplantılarına (COBRA) katılmadığının ortaya çıkması yüzünden tepkilerin odağında.

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boris johnson, britanya, ingiltere, tom cruise, top gun: maverick, typhoon, savaş uçağı, pilot, muhafazakar parti