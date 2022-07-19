https://tr.sputniknews.com/20220719/dso-sonbahardan-itibaren-kovid-19-vaka-artislarinin-daha-kotuye-gidebilecegini-acikladi-1058888038.html

DSÖ, sonbahardan itibaren Kovid-19 vaka artışlarının daha kötüye gidebileceğini açıkladı

DSÖ, sonbahardan itibaren Kovid-19 vaka artışlarının daha kötüye gidebileceğini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa genelindeki Kovid-19 vaka sayılarında son haftalarda görülen artış dolayısıyla sonbahardan... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T17:43+0300

2022-07-19T17:43+0300

2022-07-19T17:43+0300

koronavirüs

koronavirüs

dünya sağlık örgütü (dsö)

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Kluge, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa bölgesinde Kovid-19 vaka artış oranının son 6 haftadır üst üste yükselmesini değerlendirdi.Geçen hafta bölgede 3 milyona yakın yeni vaka görüldüğünü belirten Kluge, bu rakamın son bir haftadaki küresel Kovid-19 vaka sayılarının neredeyse yarısına denk geldiğine dikkati çekti.Vaka artışlarının bu şekilde ilerlemeyi sürdürmesi durumunda sonbahardan 2023 kışına kadarki sürecin zor geçeceğini ifade eden Kluge, bölge ülkelerine "daha fazla sağlık hizmet yüküne hazırlık yapmaları" çağrısında bulundu.Kluge, bölgede her hafta yaklaşık 3 bin kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti ve "Bir önceki yaz mevsimiyle aynı durumda olduğumuz apaçık. Şu an tek fark, Kovid-19'un Omicron'un alt varyantları BA.2 ve BA.5'in etkisiyle daha hızlı yayılması." ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, dünya sağlık örgütü (dsö)