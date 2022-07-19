https://tr.sputniknews.com/20220719/dso-sonbahardan-itibaren-kovid-19-vaka-artislarinin-daha-kotuye-gidebilecegini-acikladi-1058888038.html
DSÖ, sonbahardan itibaren Kovid-19 vaka artışlarının daha kötüye gidebileceğini açıkladı
DSÖ, sonbahardan itibaren Kovid-19 vaka artışlarının daha kötüye gidebileceğini açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa genelindeki Kovid-19 vaka sayılarında son haftalarda görülen artış dolayısıyla sonbahardan... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T17:43+0300
2022-07-19T17:43+0300
2022-07-19T17:43+0300
koronavirüs
koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058453128_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2bca65b884d38dbfd9f43cd3d46fb0c4.jpg
Kluge, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa bölgesinde Kovid-19 vaka artış oranının son 6 haftadır üst üste yükselmesini değerlendirdi.Geçen hafta bölgede 3 milyona yakın yeni vaka görüldüğünü belirten Kluge, bu rakamın son bir haftadaki küresel Kovid-19 vaka sayılarının neredeyse yarısına denk geldiğine dikkati çekti.Vaka artışlarının bu şekilde ilerlemeyi sürdürmesi durumunda sonbahardan 2023 kışına kadarki sürecin zor geçeceğini ifade eden Kluge, bölge ülkelerine "daha fazla sağlık hizmet yüküne hazırlık yapmaları" çağrısında bulundu.Kluge, bölgede her hafta yaklaşık 3 bin kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti ve "Bir önceki yaz mevsimiyle aynı durumda olduğumuz apaçık. Şu an tek fark, Kovid-19'un Omicron'un alt varyantları BA.2 ve BA.5'in etkisiyle daha hızlı yayılması." ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058453128_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d1871c61fb40692dd4e0467749083136.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
koronavirüs, dünya sağlık örgütü (dsö)
DSÖ, sonbahardan itibaren Kovid-19 vaka artışlarının daha kötüye gidebileceğini açıkladı
Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa genelindeki Kovid-19 vaka sayılarında son haftalarda görülen artış dolayısıyla sonbahardan itibaren virüsle mücadelenin iyice zorlaşabileceği uyarısında bulundu.
Kluge, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa bölgesinde Kovid-19 vaka artış oranının son 6 haftadır üst üste yükselmesini değerlendirdi.
Geçen hafta bölgede 3 milyona yakın yeni vaka görüldüğünü belirten Kluge, bu rakamın son bir haftadaki küresel Kovid-19 vaka sayılarının neredeyse yarısına denk geldiğine dikkati çekti.
Vaka artışlarının bu şekilde ilerlemeyi sürdürmesi durumunda sonbahardan 2023 kışına kadarki sürecin zor geçeceğini ifade eden Kluge, bölge ülkelerine "daha fazla sağlık hizmet yüküne hazırlık yapmaları" çağrısında bulundu.
Kluge, bölgede her hafta yaklaşık 3 bin kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti ve "Bir önceki yaz mevsimiyle aynı durumda olduğumuz apaçık. Şu an tek fark, Kovid-19'un Omicron'un alt varyantları BA.2 ve BA.5'in etkisiyle daha hızlı yayılması." ifadelerini kullandı.