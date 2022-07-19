https://tr.sputniknews.com/20220719/ermenistan-karabagdaki-ermeni-askerlerinin-tahliyesi-eylulde-tamamlanacak-1058889713.html

Ermenistan: Karabağ’daki Ermeni askerlerinin tahliyesi eylülde tamamlanacak

Ermenistan: Karabağ’daki Ermeni askerlerinin tahliyesi eylülde tamamlanacak

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Karabağ’daki askerlerini tahliye etmeye başladıklarını, bu sürecin eylülde tamamlanacağını belirtti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T18:50+0300

2022-07-19T18:50+0300

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Grigoryan, Armenpress devlet haber ajansına açıklamasında, “Savaş sırasında Ermenistan ordusunun bazı birlikleri, Karabağ savunma ordusunun yardımına gitti. Ateşkes kurulduktan ve Karabağ’a Rusya barış gücü yerleştirildikten sonra Ermenistan ordu birliklerinin Karabağ’dan tahliyesi oldukça doğal. Bu süreçte sonuna gelindi ve eylülde sona erecek” ifadesini kullandı.Karabağ’daki Ermenilerin güvenliğini sağlama işlevini, kurdukları savunma ordusunun yerine getirmeye devam edeceğini belirten Grigoryan, “Karabağ’dan aldığımız bilgiye göre, onlar kendi vatandaşlarını askere çağırmaya devam edecekler. Ermenistan’dan anlaşmalı asker olmayacak. Gerekirse bölgede anlaşmalı asker alacaklar” dedi.

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