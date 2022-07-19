https://tr.sputniknews.com/20220719/istanbul-sariyerde-balikci-teknesi-calindi-1058875693.html

İstanbul Sarıyer'de balıkçı teknesi çalındı

İstanbul Sarıyer'de balıkçı teknesi çalındı

İstanbul Sarıyer'de, iskeleye bağlı balıkçı teknesi sabaha karşı 2 kişi tarafından çalındı. Sabah saatlerinde iskeleye giden tekne sahibi, teknesinin yerinde... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T13:23+0300

2022-07-19T13:23+0300

2022-07-19T13:23+0300

yaşam

istanbul

sarıyer

tekne

hırsızlık

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İstanbul'da, iskeleye bağlı balıkçı teknesini çalan 2 kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.Sarıyer ilçesi Büyükdere Eski İskele'de 7 Temmuz Perşembe günü saat 05.00 sıralarında 2 kişi, Serkan Türkmen'e ait olduğu öğrenilen balıkçı teknesine bindi. Tekneyle denize açılan kişiler, uzaklaştı.Sabah saatlerinde iskeleye giden Türkmen, teknesinin yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 2 kişi iskele merdivenlerinden inerek bindikleri tekneyle köprü altından geçerek denize açılıyor.Teknenin sahibi Serkan Türkmen "Bir arkadaşım aradı, 'Teknen burada değil, balıkta mısın?' dedi. Hemen geldim, teknemin olmadığını görünce polise ihbarda bulundum. Polisler Balıkçılar Kooperatifi'nin kameralarına baktı. Sabaha karşı 2 kişi gelip tekneye biniyor. Köprünün altından denize çıkıp sonra da gözden kayboluyorlar. Yani tekne saat 04.00'te buradan balığa çıkıyor. Arkadaşlar da burada. Beni tanıdıkları halde, hiçbiri sormuyor" dedi.

istanbul

sarıyer

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istanbul, sarıyer, tekne, hırsızlık