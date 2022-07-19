https://tr.sputniknews.com/20220719/rusya-ihracat-merkezi-istanbulda-made-in-russia-urunlerinin-sergilenecegi-stant-acilacak-1058887894.html

Rusya İhracat Merkezi: İstanbul’da ‘Made in Russia’ ürünlerinin sergileneceği stant açılacak

Rusya İhracat Merkezi: İstanbul’da ‘Made in Russia’ ürünlerinin sergileneceği stant açılacak

Rusya İhracat Merkezi, İstanbul'da ‘Made in Russia’ ürünlerinin sergileneceği bir tadım standı açılacağını duyurdu. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T17:40+0300

2022-07-19T17:40+0300

2022-07-19T17:40+0300

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Ekonomik kalkınma projelerini finanse eden Rus devlet yatırım bankası VEB.RF’ye bağlı kamu kuruluşu Rusya İhracat Merkezi’nden (REC) yapılan açıklamada, İstanbul'da ‘Made in Russia’ ürünlerinin sergileneceği bir tanıtım ve tadım standının açılacağı belirtildi.Açıklamada, “Türkiye'nin ticaret başkenti İstanbul'un kalbinde ‘Good Food Russia’ markasıyla ‘Made in Russia’ ürünlerinin sergileneceği bir tadım standı açılacak” denildi.REC Genel Direktörü Veronika Nikişina, Rusya'da yüksek kaliteli ve çevre dostu gıda üreten üreticileri bir araya getiren ve halihazırda Çin, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam'da başarılı bir şekilde faaliyet gösteren standların beşincisinin Türkiye’de açılacağını belirterek, “Türkiye, Çin, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam'dan sonra tadım standlarının sergileneceği beşinci ülke olacak.Yabancı alıcılar Rus ürünlerine ilgi gösteriyor. Temel hedefimiz, yerli ihracatçıların son tüketicilere ve büyük perakende market zincirlerinin raflarına ulaşmalarına yardımcı olmaktır” ifadeleri kullanıldı.Nikişina, bu formatın Türkiye'de de iyi sonuçlar vereceğinden ve Rus ihracatçılarının pazardaki temsillerini genişletmelerine imkan tanıyacağından emin olduğunu kaydetti.Yabancı ülkelerde Rus tarım ürünlerinin tanıtımını yapan ve ücretsiz altyapı sağlayan bu platformlar, Rus ihracatçılara ürünlerini yeni pazarlarda tanıtmalarına ve tüketicilere ulaşmalarına yardımcı oluyor.

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