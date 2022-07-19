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Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Venezüella lideri Maduro ile görüştü
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Venezüella lideri Maduro ile görüştü
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştüğünü duyurdu. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T16:31+0300
2022-07-19T16:31+0300
dünya
venezüella
nicolas maduro
vahit kirişci
görüşme
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldiğini bildirdi.Kirişçi, "Venezüella'nın başkenti Karakas’ta Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile görüştük. Sayın Cumhurbaşkanı'na kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.
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venezüella, nicolas maduro, vahit kirişci, görüşme

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, Venezüella lideri Maduro ile görüştü

16:31 19.07.2022
© AATarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştüğünü duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldiğini bildirdi.
Kirişçi, "Venezüella'nın başkenti Karakas’ta Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile görüştük. Sayın Cumhurbaşkanı'na kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.
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