https://tr.sputniknews.com/20220720/anadolujetten-avrupa-havalimanlarindan-seyahat-edecek-yolcularina-uyari-1058939469.html
AnadoluJet'ten Avrupa havalimanlarından seyahat edecek yolcularına uyarı
AnadoluJet'ten Avrupa havalimanlarından seyahat edecek yolcularına uyarı
Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, Avrupa havalimanlarında olağanüstü yoğunluklar yaşandığını belirterek, uzun süren beklemelerden etkilenmemek... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T18:45+0300
2022-07-20T18:45+0300
2022-07-20T18:45+0300
türkiye
anadolu jet
türk hava yolları
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AnadoluJet'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa havalimanlarında personel sıkıntısından kaynaklanan olağanüstü yoğunluklar yaşanmaktadır. Uzun süren beklemelerden etkilenmemek için uçuşunuzdan 3 saat önce havalimanında hazır bulunarak check-in, pasaport ve güvenlik noktalarındaki işlemlerinizi zaman kaybetmeden tamamlamanızı rica ederiz." ifadelerine yer verildi.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
anadolu jet, türk hava yolları
AnadoluJet'ten Avrupa havalimanlarından seyahat edecek yolcularına uyarı
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Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, Avrupa havalimanlarında olağanüstü yoğunluklar yaşandığını belirterek, uzun süren beklemelerden etkilenmemek için yolcuların uçuşlarından 3 saat önce havalimanında hazır bulunmaları gerektiği uyarısında bulundu.
AnadoluJet'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa havalimanlarında personel sıkıntısından kaynaklanan olağanüstü yoğunluklar yaşanmaktadır. Uzun süren beklemelerden etkilenmemek için uçuşunuzdan 3 saat önce havalimanında hazır bulunarak check-in, pasaport ve güvenlik noktalarındaki işlemlerinizi zaman kaybetmeden tamamlamanızı rica ederiz." ifadelerine yer verildi.