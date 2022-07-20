https://tr.sputniknews.com/20220720/anadolujetten-avrupa-havalimanlarindan-seyahat-edecek-yolcularina-uyari-1058939469.html

AnadoluJet'ten Avrupa havalimanlarından seyahat edecek yolcularına uyarı

AnadoluJet'ten Avrupa havalimanlarından seyahat edecek yolcularına uyarı

Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet, Avrupa havalimanlarında olağanüstü yoğunluklar yaşandığını belirterek, uzun süren beklemelerden etkilenmemek... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T18:45+0300

2022-07-20T18:45+0300

2022-07-20T18:45+0300

türkiye

anadolu jet

türk hava yolları

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AnadoluJet'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa havalimanlarında personel sıkıntısından kaynaklanan olağanüstü yoğunluklar yaşanmaktadır. Uzun süren beklemelerden etkilenmemek için uçuşunuzdan 3 saat önce havalimanında hazır bulunarak check-in, pasaport ve güvenlik noktalarındaki işlemlerinizi zaman kaybetmeden tamamlamanızı rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

türkiye

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2022

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anadolu jet, türk hava yolları