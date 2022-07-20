Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220720/antalyada-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1058908632.html
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının 2 saat sonra söndürüldüğü belirtildi. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T02:24+0300
2022-07-20T02:24+0300
türkiye
antalya
yangın
yangın söndürme
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1045084035_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_76d5e25004d43ea874d96547bdd80a88.jpg
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.Serik ilçesi Etler Mahallesi Hapıllar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.12 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 5 su tankeri ile müdahale edilen yangın, yakındaki seralara sıçramadan 2 saatte söndürüldü.Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1045084035_0:0:611:458_1920x0_80_0_0_d1436d09a74a6c5b4cf550041ab7c306.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, yangın, yangın söndürme, orman yangını

Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

02:24 20.07.2022
© AAAntalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Antalya'nın Serik ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının 2 saat sonra söndürüldüğü belirtildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Serik ilçesi Etler Mahallesi Hapıllar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
12 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 5 su tankeri ile müdahale edilen yangın, yakındaki seralara sıçramadan 2 saatte söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала