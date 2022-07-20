https://tr.sputniknews.com/20220720/antalyada-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1058908632.html
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının 2 saat sonra söndürüldüğü belirtildi. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T02:24+0300
2022-07-20T02:24+0300
2022-07-20T02:24+0300
türkiye
antalya
yangın
yangın söndürme
orman yangını
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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.Serik ilçesi Etler Mahallesi Hapıllar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.12 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 5 su tankeri ile müdahale edilen yangın, yakındaki seralara sıçramadan 2 saatte söndürüldü.Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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antalya, yangın, yangın söndürme, orman yangını
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Antalya'nın Serik ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının 2 saat sonra söndürüldüğü belirtildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Serik ilçesi Etler Mahallesi Hapıllar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
12 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 5 su tankeri ile müdahale edilen yangın, yakındaki seralara sıçramadan 2 saatte söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.