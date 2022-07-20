https://tr.sputniknews.com/20220720/antalyada-cikan-orman-yangini-sonduruldu-1058908632.html

Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının 2 saat sonra söndürüldüğü belirtildi. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T02:24+0300

2022-07-20T02:24+0300

2022-07-20T02:24+0300

türkiye

antalya

yangın

yangın söndürme

orman yangını

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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.Serik ilçesi Etler Mahallesi Hapıllar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.12 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 5 su tankeri ile müdahale edilen yangın, yakındaki seralara sıçramadan 2 saatte söndürüldü.Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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