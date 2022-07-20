İBB Bilim Kurulu: İstanbul’da Kovid-19 servisleri yeniden açılıyor

“Bir süredir salgına karşı önlemleri kaldıran Avrupa ve Amerika’da Omicron’un daha bulaşıcı varyantları olan BA.4 ve BA.5 ön plana geçti. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre 30 Mayıs-5 Haziran haftasında 7 bin 322 olan vaka sayısı yaklaşık dört kat artışla 20-26 Haziran haftasında 26 bin 635 olarak açıklandı. 4-10 Temmuz haftasında ise 117 bin 095 olgu sayısı bildirildi. Artış hızla devam ediyor, ölüm sayıları üzerindeki etkisi ise ancak 2-3 hafta sonra görülebilecek.”