https://tr.sputniknews.com/20220720/ispanya-ekolojik-donusum-bakani-ribera-ispanya-avrupa-komisyonunun-gaz-tasarrufu-onerisine-karsi-1058950716.html
İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Ribera: İspanya, Avrupa Komisyonu'nun gaz tasarrufu önerisine karşı
İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Ribera: İspanya, Avrupa Komisyonu'nun gaz tasarrufu önerisine karşı
İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Teresa Ribera, İspanya'nın Avrupa Komisyonu’nun AB ülkelerine gaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltması... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T23:45+0300
2022-07-20T23:45+0300
2022-07-20T23:45+0300
ekonomi
rusya
gaz
avrupa komisyonu
ispanya
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Independent’ın aktardığına göre Ribera, “İspanya, yükümlülüklerimizi aşan taleplerin dayatılmasına karşı çıkıyor” dedi.Avrupa Komisyonu ile üye ülkeler arasındaki ‘diyalog eksikliğinden’ duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Bakan, AB ülkelerinin enerji bakanlarına bir hafta sonra Brüksel'de düzenlenecek toplantıda anlaşmazlıkların çözülmesi çağrısında bulundu.Ribera, gaz kullanımındaki azalmanın İspanyol endüstrisi için ‘ciddi bir rekabet gücü kaybına’ yol açacağından hükümetin ülkenin iş dünyasının çıkarlarını koruyacağını kaydetti.Avrupa Komisyonu'nun önerileri, yürürlüğe girmeden önce AB Konseyi'ndeki AB ülkelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması gerekiyor.Daha önce Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu, üye ülkelerden gönüllü olarak 1 Ağustos 2022’den 31 Mart 2023’e kadar gaz tüketimini gönüllü olarak yüzde 15 oranında azaltmaları önerisinde bulunmuştu.
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İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Ribera: İspanya, Avrupa Komisyonu'nun gaz tasarrufu önerisine karşı
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İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Teresa Ribera, İspanya'nın Avrupa Komisyonu’nun AB ülkelerine gaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltması önerisine karşı olduğunu belirtti.
Independent’ın aktardığına göre Ribera, “İspanya, yükümlülüklerimizi aşan taleplerin dayatılmasına karşı çıkıyor” dedi.
Avrupa Komisyonu ile üye ülkeler arasındaki ‘diyalog eksikliğinden’ duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Bakan, AB ülkelerinin enerji bakanlarına bir hafta sonra Brüksel'de düzenlenecek toplantıda anlaşmazlıkların çözülmesi çağrısında bulundu.
Ribera, gaz kullanımındaki azalmanın İspanyol endüstrisi için ‘ciddi bir rekabet gücü kaybına’ yol açacağından hükümetin ülkenin iş dünyasının çıkarlarını koruyacağını kaydetti.
Avrupa Komisyonu'nun önerileri, yürürlüğe girmeden önce AB Konseyi'ndeki AB ülkelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması gerekiyor.
Daha önce Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu, üye ülkelerden gönüllü olarak 1 Ağustos 2022’den 31 Mart 2023’e kadar gaz tüketimini gönüllü olarak yüzde 15 oranında azaltmaları önerisinde bulunmuştu.