https://tr.sputniknews.com/20220720/ispanya-ekolojik-donusum-bakani-ribera-ispanya-avrupa-komisyonunun-gaz-tasarrufu-onerisine-karsi-1058950716.html

İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Ribera: İspanya, Avrupa Komisyonu'nun gaz tasarrufu önerisine karşı

İspanya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Ribera: İspanya, Avrupa Komisyonu'nun gaz tasarrufu önerisine karşı

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Teresa Ribera, İspanya'nın Avrupa Komisyonu’nun AB ülkelerine gaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltması... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T23:45+0300

2022-07-20T23:45+0300

2022-07-20T23:45+0300

ekonomi

rusya

gaz

avrupa komisyonu

ispanya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/01/1055999410_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_88733e4fc86ad06a49dfb6250208be82.jpg

Independent’ın aktardığına göre Ribera, “İspanya, yükümlülüklerimizi aşan taleplerin dayatılmasına karşı çıkıyor” dedi.Avrupa Komisyonu ile üye ülkeler arasındaki ‘diyalog eksikliğinden’ duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Bakan, AB ülkelerinin enerji bakanlarına bir hafta sonra Brüksel'de düzenlenecek toplantıda anlaşmazlıkların çözülmesi çağrısında bulundu.Ribera, gaz kullanımındaki azalmanın İspanyol endüstrisi için ‘ciddi bir rekabet gücü kaybına’ yol açacağından hükümetin ülkenin iş dünyasının çıkarlarını koruyacağını kaydetti.Avrupa Komisyonu'nun önerileri, yürürlüğe girmeden önce AB Konseyi'ndeki AB ülkelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması gerekiyor.Daha önce Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu, üye ülkelerden gönüllü olarak 1 Ağustos 2022’den 31 Mart 2023’e kadar gaz tüketimini gönüllü olarak yüzde 15 oranında azaltmaları önerisinde bulunmuştu.

rusya

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, gaz, avrupa komisyonu, ispanya