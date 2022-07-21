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https://tr.sputniknews.com/20220721/11-yil-once-oldurulup-betona-gomulen-kiracinin-katilleri-ev-sahibi-cikti-1058960026.html
11 yıl önce öldürülüp betona gömülen kiracının, katilleri ev sahibi çıktı
11 yıl önce öldürülüp betona gömülen kiracının, katilleri ev sahibi çıktı
Aydın'da, 2011 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Nesip Sürmeli'nin bulunması için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T07:46+0300
2022-07-21T07:46+0300
türkiye
aydın
cinayet
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Nazilli'ye bağlı Yeni Mahalle'de oturan Nesip Sürmeli, 28 Şubat 2011'de ortadan kayboldu. Sürmeli'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, 11 yıl boyunca Sürmeli'ye ait herhangi bir iz bulunamazken, yakınları ise 2 ay önce bulunması için televizyon programına katıldı. Bunun üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet savcılığının talimatıyla özel bir ekip kurarak dosya ile ilgili yeniden çalışma başlattı.TELEFON KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDIKurulan özel ekip, önce Sürmeli'nin yakınlarının ifadesine başvurdu. Dosya üzerinde büyük bir titizlikle hareket eden polis ekipleri, kayıp Sürmeli ile ilgili 13 yıll öncesine ait telefon kayıtlarını incelemeye aldı. 45 günlük araştırmada Sürmeli'nin kaybolduğu tarihte kullandığı cep telefonunun en son Yeni Mahalle 235 sokakta kirada oturduğu evin önünden sinyal verdiğini saptandı.BETONUN ALTINDAN KEMİKLER ÇIKTIÖzel ekip, 7 Temmuz günü savcılık talimatıyla evin çevresinde ve içerisinde inceleme başlattı. Binanın depo ve garaj olarak kullanılan bölümündeki zeminde farklılık tespit eden polis, beton zemini kırdı. Yapılan çalışma sonrasında kırılan betonun içinden bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler çıktı. Kemik parçaları, Nesip Sürmeli'ye ait olup, olmadığının belirlenmesi için DNA tespiti yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DNA SONUCUNDA KEMİKLERİN SÜRMELİ'YE AİT OLDUĞU SAPTANDINazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, dosya kapsamında Nazilli ile Erzurum, Tekirdağ ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar yaptı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan, aralarında Nesip Sürmeli'nin eski eşi G.A., çocukları Ö.S. ile U.S.'nin de bulunduğu 6 kişi, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan DNA testi sonrasında ise kemiklerin 11 yıl önce ortadan kaybolan Necip Sürmeli'ye ait olduğu tespit edildi.CEZAEVİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİPolis, Sürmeli'nin o dönemde oturduğu evin sahibi olan ve daha sonra taşındıkları belirlenen Atacan ailesine ulaşmak için çalışma yaptı. Yapılan araştırmada Sürmeli'nin kaybolmasından bir süre sonra ev sahibi Elif Hatice ve Emin Atacan çiftinin Almanya'ya yerleştiği, çocukları Barış Atacan'ın ise bir suçtan cezaevinde olduğu saptandı. Antalya Cezaevi'nde tutuklu olan Barış Atacan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Barış Atacan, annesi Elif Hatice Atacan ve babası Emin Atacan’la birlikte cinayeti işlediklerini ve daha sonra anne ile babasının Almanya'ya kaçtığını itiraf etti.Barış Atacan hakkında cinayet suçundan tutuklama kararı verilirken, Almanya'ya kaçan Emin Atacan ve Elif Hatice Atacan'ın Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan girişimler sonucunda Almanya'da gözaltına alınan Atacan çifti, Aydın'a getirildi. Mahkemeye çıkartılan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
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aydın, cinayet

11 yıl önce öldürülüp betona gömülen kiracının, katilleri ev sahibi çıktı

07:46 21.07.2022
© DHA11 yıl önce öldürülüp betona gömülen kiracının, katilleri ev sahibi çıktı
11 yıl önce öldürülüp betona gömülen kiracının, katilleri ev sahibi çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© DHA
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Aydın'da, 2011 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Nesip Sürmeli'nin bulunması için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, telefon sinyalinden 11 yıl önce işlenen cinayeti ortaya çıkardı. Sürmeli'yi öldürdüğü belirlenen 11 yıl önceki ev sahipleri tutuklandı.
Nazilli'ye bağlı Yeni Mahalle'de oturan Nesip Sürmeli, 28 Şubat 2011'de ortadan kayboldu. Sürmeli'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, 11 yıl boyunca Sürmeli'ye ait herhangi bir iz bulunamazken, yakınları ise 2 ay önce bulunması için televizyon programına katıldı. Bunun üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet savcılığının talimatıyla özel bir ekip kurarak dosya ile ilgili yeniden çalışma başlattı.
TELEFON KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Kurulan özel ekip, önce Sürmeli'nin yakınlarının ifadesine başvurdu. Dosya üzerinde büyük bir titizlikle hareket eden polis ekipleri, kayıp Sürmeli ile ilgili 13 yıll öncesine ait telefon kayıtlarını incelemeye aldı. 45 günlük araştırmada Sürmeli'nin kaybolduğu tarihte kullandığı cep telefonunun en son Yeni Mahalle 235 sokakta kirada oturduğu evin önünden sinyal verdiğini saptandı.

BETONUN ALTINDAN KEMİKLER ÇIKTI

Özel ekip, 7 Temmuz günü savcılık talimatıyla evin çevresinde ve içerisinde inceleme başlattı. Binanın depo ve garaj olarak kullanılan bölümündeki zeminde farklılık tespit eden polis, beton zemini kırdı. Yapılan çalışma sonrasında kırılan betonun içinden bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler çıktı. Kemik parçaları, Nesip Sürmeli'ye ait olup, olmadığının belirlenmesi için DNA tespiti yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
DNA SONUCUNDA KEMİKLERİN SÜRMELİ'YE AİT OLDUĞU SAPTANDI

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, dosya kapsamında Nazilli ile Erzurum, Tekirdağ ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlar yaptı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan, aralarında Nesip Sürmeli'nin eski eşi G.A., çocukları Ö.S. ile U.S.'nin de bulunduğu 6 kişi, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan DNA testi sonrasında ise kemiklerin 11 yıl önce ortadan kaybolan Necip Sürmeli'ye ait olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis, Sürmeli'nin o dönemde oturduğu evin sahibi olan ve daha sonra taşındıkları belirlenen Atacan ailesine ulaşmak için çalışma yaptı. Yapılan araştırmada Sürmeli'nin kaybolmasından bir süre sonra ev sahibi Elif Hatice ve Emin Atacan çiftinin Almanya'ya yerleştiği, çocukları Barış Atacan'ın ise bir suçtan cezaevinde olduğu saptandı. Antalya Cezaevi'nde tutuklu olan Barış Atacan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Barış Atacan, annesi Elif Hatice Atacan ve babası Emin Atacan’la birlikte cinayeti işlediklerini ve daha sonra anne ile babasının Almanya'ya kaçtığını itiraf etti.

Barış Atacan hakkında cinayet suçundan tutuklama kararı verilirken, Almanya'ya kaçan Emin Atacan ve Elif Hatice Atacan'ın Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan girişimler sonucunda Almanya'da gözaltına alınan Atacan çifti, Aydın'a getirildi. Mahkemeye çıkartılan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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