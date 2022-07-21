https://tr.sputniknews.com/20220721/bakan-kirisci-hayvanlarimiza-pizza-hamburger--ismarlar-gibi-disaridan-yem-alip-yediriyoruz-1058981850.html

Bakan Kirişçi: Hayvanlarımıza pizza, hamburger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, yediriyoruz

Bakan Kirişçi: Hayvanlarımıza pizza, hamburger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, yediriyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuela gezisinde "Biz hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T17:51+0300

2022-07-21T17:51+0300

2022-07-21T17:51+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

vahit kirişçi

yem

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal toprak ve iklim koşullarını değerlendirmek için gittiği Venezuela’daki incelemeleri sırasında Venezuela Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo'ya "Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız. Biz hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, öyle yediriyoruz. Burada her şey hazır. Bunu inşallah başaracağız" dedi.Venezuela’da incelemeler yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün yurda döndü. Venezuela Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo, sosyal medya hesabından Kirişci’yle birlikte çiftliklerde havadan ve yerden yaptıkları incelemelerle ilgili görüntüler paylaştı.Kirişci, bu görüntülerde Soteldo’ya "Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız. Biz hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, öyle yediriyoruz. Burada her şey hazır. Bunu inşallah başaracağız" dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da Kirişci’nin soya ve hayvan çiftliklerini gezdiği görüldü.

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tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişçi, yem