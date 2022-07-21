https://tr.sputniknews.com/20220721/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058960682.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 17.60 seviyelerinde başlarken euro ise 18 liranın hemen altında işlem görüyor. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T09:14+0300
2022-07-21T09:14+0300
2022-07-21T09:15+0300
ekonomi
dolar
euro
türk lirası
çeyrek altın
gram altın
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Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar yüksek seyrini koruyor.Bankalararası piyasada dolar/TL 17,60'ın üzerinde hareket ediyor. Dolar dün piyasaların kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 1,6920 ile yılın zirvesini gördü.Euro/TL 18'in hemen altında işlem görüyor.Gözler Merkez Bankası'ndaTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler faizin yüzde 14'te sabit kalmasını bekliyor.Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını da yakından takip ediyor. Faiz artırımına gitmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı kadar sıkılaşma adımları konusunda verilecek mesajlar da euro üzerinde etkili olacak.Çeyrek altın ne kadar?21 Temmuz 2022 güncel altın satış fiyatları;Gram altın 956 lira, çeyrek altın 1609 lira, yarım altın 3219 lira, Cumhuriyet altını 6417 liradan işlem görüyor.Ons altın fiyatı, 1700 dolar seviyesinin altına gerilerken, uluslararası piyasada 1692 dolardan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220720/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058915787.html
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dolar, euro, türk lirası, çeyrek altın, gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:14 21.07.2022 (güncellendi: 09:15 21.07.2022) Abone ol
Dolar güne 17.60 seviyelerinde başlarken euro ise 18 liranın hemen altında işlem görüyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dolar yüksek seyrini koruyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 17,60'ın üzerinde hareket ediyor. Dolar dün piyasaların kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 1,6920 ile yılın zirvesini gördü.
Euro/TL 18'in hemen altında işlem görüyor.
Gözler Merkez Bankası'nda
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Ekonomistler faizin yüzde 14'te sabit kalmasını bekliyor.
Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını da yakından takip ediyor. Faiz artırımına gitmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı kadar sıkılaşma adımları konusunda verilecek mesajlar da euro üzerinde etkili olacak.
Çeyrek altın ne kadar?
21 Temmuz 2022 güncel altın satış fiyatları;
Gram altın 956 lira, çeyrek altın 1609 lira, yarım altın 3219 lira, Cumhuriyet altını 6417 liradan işlem görüyor.
Ons altın fiyatı, 1700 dolar seviyesinin altına gerilerken, uluslararası piyasada 1692 dolardan satılıyor.