https://tr.sputniknews.com/20220721/emirgan-korusundaki-koskler-imamoglu-ve-esine-tahsis-edildi-iddiasiyla-ilgili-belturdan-aciklama-1058955143.html
'Emirgan Korusu'ndaki köşkler İmamoğlu ve eşine tahsis edildi' iddiasıyla ilgili Beltur'dan açıklama
'Emirgan Korusu'ndaki köşkler İmamoğlu ve eşine tahsis edildi' iddiasıyla ilgili Beltur'dan açıklama
Emirgan Korusu'nda yer alan Beyaz Köşk'ün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Pembe Köşk'ün de eşi Dilek İmamoğlu'na tahsis edildiği iddialarıyla ilgili açıklama... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T01:50+0300
2022-07-21T01:50+0300
2022-07-21T01:55+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ibb
ekrem imamoğlu
dilek imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) iştiraki Beltur AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Emirgan Korusu içerisinde yer alan Sarı Köşk'ün 20 Haziran tarihi itibariyle bakım ve onarıma girdiği ifade edildi.Pembe Köşk'ün toplantı, özel kurumsal etkinlik, davet, düğün vb. organizasyonlara hizmet verdiği belirtilen açıklamada, geçmiş tarihli düzenlenen bazı etkinliklerden örnekler verildi.Açıklamanın tamamı şu şekilde:“Emirgan Korusu içerisinde yer alan, Beltur AŞ yönetimindeki Pembe Köşk 20 Haziran 2022 tarihi itibari ile bakım ve onarım sürecine girmiştir.Bununla birlikte Pembe Köşk, gelen talepler doğrultusunda düğün, özel kurumsal etkinlik, toplantı, davet vb. organizasyonlara hizmet vermekte olup ayrıca dönemsel etkinlikler için de kullanılmaktadır; Aralık 2021 - Şubat 2022'de "İstanbul Lezzetleri", 10 Mayıs - 10 Haziran 2022 tarihlerinde de "Hatay Lezzetleri" pop-up restoran etkinliklerine ev sahipliği yapmıştır. İlerleyen dönemler için planlanan farklı yöre, şehir ve/veya ülke mutfakları ile ilgili yeme-içme etkinliklerine ev sahipliği yapmaya, İstanbullulara yeni deneyimler yaşatmaya devam edebilecektir.Yine ilerleyen dönemlerde İstanbul Vakfı işbirliği ile İstanbullu çocuk ve gençlere yönelik etkinlikler için kullanılması planlanmaktadır. Bütün bunların yanı sıra, söz konusu etkinliklerin tümü için catering hizmeti tarafımızca sağlanmaktadır. Beyaz Köşk'ün tahsisi ise Beltur AŞ'de değildir”Ne olmuştu?Emirgan Korusu içerisinde yer alan ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde halka açık olan Beyaz Köşk'ün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel görüşme ve toplantıları için tahsis edildiği öne sürülmüştü.Koruda yer alan Pembe Köşk'ün de İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun etkin olduğu İstanbul Vakfı'na tahsis edildiği ve bu yüzden bakıma alındığı iddia edilmişti.Öte yandan koru içerisinde yer alan Bahçe Market ve Beyaz Köşk'e yakın olan Beltur büfesi kapatılırken, vatandaşların kullanımına açık tek işletme Sarı Köşk kaldı.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibb, ekrem imamoğlu, dilek imamoğlu
'Emirgan Korusu'ndaki köşkler İmamoğlu ve eşine tahsis edildi' iddiasıyla ilgili Beltur'dan açıklama
01:50 21.07.2022 (güncellendi: 01:55 21.07.2022) Abone ol
Emirgan Korusu'nda yer alan Beyaz Köşk'ün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Pembe Köşk'ün de eşi Dilek İmamoğlu'na tahsis edildiği iddialarıyla ilgili açıklama yapan Beltur, Pembe Köşk'ün bakım ve onarım çalışmalarının ardından İstanbul Vakfı'nın etkinlikleri için kullanılacağını, Beyaz Köşk'ün ise tahsisinin kendilerinde olmadığını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) iştiraki Beltur AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Emirgan Korusu içerisinde yer alan Sarı Köşk'ün 20 Haziran tarihi itibariyle bakım ve onarıma girdiği ifade edildi.
Pembe Köşk'ün toplantı, özel kurumsal etkinlik, davet, düğün vb. organizasyonlara hizmet verdiği belirtilen açıklamada, geçmiş tarihli düzenlenen bazı etkinliklerden örnekler verildi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
“Emirgan Korusu içerisinde yer alan, Beltur AŞ yönetimindeki Pembe Köşk 20 Haziran 2022 tarihi itibari ile bakım ve onarım sürecine girmiştir.
Bununla birlikte Pembe Köşk, gelen talepler doğrultusunda düğün, özel kurumsal etkinlik, toplantı, davet vb. organizasyonlara hizmet vermekte olup ayrıca dönemsel etkinlikler için de kullanılmaktadır; Aralık 2021 - Şubat 2022'de "İstanbul Lezzetleri", 10 Mayıs - 10 Haziran 2022 tarihlerinde de "Hatay Lezzetleri" pop-up restoran etkinliklerine ev sahipliği yapmıştır. İlerleyen dönemler için planlanan farklı yöre, şehir ve/veya ülke mutfakları ile ilgili yeme-içme etkinliklerine ev sahipliği yapmaya, İstanbullulara yeni deneyimler yaşatmaya devam edebilecektir.
Yine ilerleyen dönemlerde İstanbul Vakfı işbirliği ile İstanbullu çocuk ve gençlere yönelik etkinlikler için kullanılması planlanmaktadır. Bütün bunların yanı sıra, söz konusu etkinliklerin tümü için catering hizmeti tarafımızca sağlanmaktadır. Beyaz Köşk'ün tahsisi ise Beltur AŞ'de değildir”
Ne olmuştu?
Emirgan Korusu içerisinde yer alan ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde halka açık olan Beyaz Köşk'ün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özel görüşme ve toplantıları için tahsis edildiği öne sürülmüştü.
Koruda yer alan Pembe Köşk'ün de İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun etkin olduğu İstanbul Vakfı'na tahsis edildiği ve bu yüzden bakıma alındığı iddia edilmişti.
Öte yandan koru içerisinde yer alan Bahçe Market ve Beyaz Köşk'e yakın olan Beltur büfesi kapatılırken, vatandaşların kullanımına açık tek işletme Sarı Köşk kaldı.