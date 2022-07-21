AFAD: Balıkesir Gönen'de 4.6'lık deprem
18:54 21.07.2022 (güncellendi: 20:24 21.07.2022)
© AADeprem
© AA
Ayrıntılar geliyor
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar can kaybı, yaralanma ve hasar bilgisinin olmadığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.44'te merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,32 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 21, 2022
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Gönen (Balikesir)
Tarih-Saat : 21.07.2022, 18:44:23 TSİ
Enlem : 40.1590 N
Boylam : 27.4041 E
Derinlik : 12.32 km
Detay : https://t.co/BSoEtBR1Lh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de yaptığı paylaşımda 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 21, 2022
TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) https://t.co/kzLn3RxbWQ
21.07.2022, 18:44:23 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 8.4 km#Kandilli
Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı, yaralanma ve hasar bilgisinin olmadığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor." ifadelerine yer verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal medya hesabından, "Balıkesir Gönen merkezli depremde şu ana kadar çok şükür ki olumsuz bir durum, hasar bilgisi yok. Çalışmalarımız sürüyor, süreci yakından takip ediyoruz." bilgisini paylaştı.
Koca ve Kurum, Balıkesir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından açıklama yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından açıklama yaptı.
Yerlikaya, "Balıkesir Gönen merkezli AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul’dan da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlimizde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmamıştır. Allah her türlü afetten ülkemizi korusun" dedi