https://tr.sputniknews.com/20220721/kandilli-canakkalede-47lik-deprem-oldu-1058983286.html

AFAD: Balıkesir Gönen'de 4.6'lık deprem

AFAD: Balıkesir Gönen'de 4.6'lık deprem

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar can kaybı, yaralanma ve hasar bilgisinin olmadığı bildirildi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T18:54+0300

2022-07-21T18:54+0300

2022-07-21T20:24+0300

türkiye

kandilli

afad

deprem

balıkesir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050733409_0:0:300:168_1920x0_80_0_0_d9c09913f1b73523ae6dca33bbc8699c.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.44'te merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,32 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.Kandilli Rasathanesi de yaptığı paylaşımda 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı, yaralanma ve hasar bilgisinin olmadığı bildirildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor." ifadelerine yer verdi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal medya hesabından, "Balıkesir Gönen merkezli depremde şu ana kadar çok şükür ki olumsuz bir durum, hasar bilgisi yok. Çalışmalarımız sürüyor, süreci yakından takip ediyoruz." bilgisini paylaştı.Koca ve Kurum, Balıkesir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından açıklama yaptı.Yerlikaya, "Balıkesir Gönen merkezli AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul’dan da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlimizde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmamıştır. Allah her türlü afetten ülkemizi korusun" dedi

türkiye

kandilli

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kandilli, afad, deprem, balıkesir