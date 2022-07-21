https://tr.sputniknews.com/20220721/manisadaki-orman-yanginiyla-ilgili-2-kisi-tutuklandi-1058954069.html

Manisa'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Manisa'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T01:10+0300

2022-07-21T01:10+0300

2022-07-21T01:19+0300

türkiye

manisa

gördes

orman yangını

gözaltı

şüpheli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058953776_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_10327599d8ed689021e31bf6838d0927.jpg

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan ve dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan tarım alanlarının da zarar gördüğü yangına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 44 yaşındaki B.Ö. ve 60 yaşındaki İ.Ç., bugün çıkarıldıkları Gördes Sulh Ceza Hakimliği'nin 2022/9 kararı ile tutuklanarak, Akhisar Kapalı T tipi Cezaevine sevk edildi. Manisa'nın Gördes ilçesi Karayağacı Mahallesi'nde, buğday tarlasındaki anız yangınının, ormana sıçraması sonucu çıkan yangında 85 hektar ormanlık alan 100 hektar da tarım arazisi zarar görmüştü.

türkiye

manisa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

manisa, gördes , orman yangını, gözaltı, şüpheli