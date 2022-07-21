https://tr.sputniknews.com/20220721/manisadaki-orman-yanginiyla-ilgili-2-kisi-tutuklandi-1058954069.html
Manisa'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Manisa'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Gördes ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T01:10+0300
2022-07-21T01:10+0300
2022-07-21T01:19+0300
türkiye
manisa
gördes
orman yangını
gözaltı
şüpheli
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Manisa'nın Gördes ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan ve dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan tarım alanlarının da zarar gördüğü yangına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 44 yaşındaki B.Ö. ve 60 yaşındaki İ.Ç., bugün çıkarıldıkları Gördes Sulh Ceza Hakimliği'nin 2022/9 kararı ile tutuklanarak, Akhisar Kapalı T tipi Cezaevine sevk edildi. Manisa'nın Gördes ilçesi Karayağacı Mahallesi'nde, buğday tarlasındaki anız yangınının, ormana sıçraması sonucu çıkan yangında 85 hektar ormanlık alan 100 hektar da tarım arazisi zarar görmüştü.
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manisa, gördes , orman yangını, gözaltı, şüpheli
Manisa'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
01:10 21.07.2022 (güncellendi: 01:19 21.07.2022) Abone ol
Manisa'nın Gördes ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Gördes ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan ve dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan tarım alanlarının da zarar gördüğü yangına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan 44 yaşındaki B.Ö. ve 60 yaşındaki İ.Ç., bugün çıkarıldıkları Gördes Sulh Ceza Hakimliği'nin 2022/9 kararı ile tutuklanarak, Akhisar Kapalı T tipi Cezaevine sevk edildi.
Manisa'nın Gördes ilçesi Karayağacı Mahallesi'nde, buğday tarlasındaki anız yangınının, ormana sıçraması sonucu çıkan yangında 85 hektar ormanlık alan 100 hektar da tarım arazisi zarar görmüştü.