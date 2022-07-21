https://tr.sputniknews.com/20220721/mgk-bugun-toplaniyor-suriyenin-kuzeyine-olasi-operasyon-masada-1058959621.html

MGK bugün toplanıyor: Gündem Suriye'nin kuzeyine operasyon

MGK bugün toplanıyor: Gündem Suriye'nin kuzeyine operasyon

Milli Güvenlik Kurulu Temmuz ayı olağan toplantısını bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda ana gündem maddesi terörle mücadele ve Suriye’nin kuzeyine yönelik... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T06:52+0300

2022-07-21T06:52+0300

2022-07-21T06:53+0300

politika

mgk

suriye

rusya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek toplantıda, yurt içi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ele alınacak.Toplantıda Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak.MGK’da, Kurulun askeri kanat üyelerinin, harekata ilişkin hazırlıklar hakkında kurul üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında devam eden kriz ile tahıl koridoru oluşturulması için Türkiye öncülüğünde devam eden müzakereler de ele alınacak.MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakılacak.Irak, Libya, Kafkasya, Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada olacakToplantının ardından Milli Güvenlik Kurulu kararları yazılı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacak.

suriye

rusya

ukrayna

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mgk, suriye, rusya, ukrayna