https://tr.sputniknews.com/20220721/rus-disisleri-rusya-turkiye-ukrayna-ve-bm-arasinda-tahil-konulu-gorusmeler-devam-ediyor-1058984279.html

Rus Dışişleri: Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM arasında tahıl konulu görüşmeler devam ediyor

Rus Dışişleri: Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM arasında tahıl konulu görüşmeler devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko yaptığı açıklamada, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM arasında yürütülen tahıl görüşmelerinin video konferans... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T19:58+0300

2022-07-21T19:58+0300

2022-07-21T19:58+0300

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ukrayna

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tahıl

andrey rudenko

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Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birlemişmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl görüşmemelerinin video konferans yoluyla devam edildiği belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Rudenko, tarafların görüşmelere yapıcı ve dinamik bir şekilde yaklaştığını belirterek “Bu nedenle önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varılacağını umuyoruz” dedi.Ukrayna ve Rus tahılı konularının paralel olarak ele alınması gerektiğine vurgu yapan Rudenko, “Bu iki konu paralel olarak ele alınmalı, çünkü gıda krizinden bahsediyorsak, bu sorunun sadece Ukrayna tahılının tedariği ile bir şekilde çözülebileceğini sanmıyorum” ifadesini kullandı.Rus diplomat ayrıca, Ukrayna tahılı konusunda tarafların İstanbul'da yüz yüze görüşmesi için henüz bir tarih belirlenmediğini kaydetti.

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rusya, ukrayna, türkiye, bm, tahıl, andrey rudenko