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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220721/rus-disisleri-rusya-turkiye-ukrayna-ve-bm-arasinda-tahil-konulu-gorusmeler-devam-ediyor-1058984279.html
Rus Dışişleri: Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM arasında tahıl konulu görüşmeler devam ediyor
Rus Dışişleri: Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM arasında tahıl konulu görüşmeler devam ediyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko yaptığı açıklamada, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM arasında yürütülen tahıl görüşmelerinin video konferans... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T19:58+0300
2022-07-21T19:58+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
türkiye
bm
tahıl
andrey rudenko
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Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birlemişmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl görüşmemelerinin video konferans yoluyla devam edildiği belirtildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Rudenko, tarafların görüşmelere yapıcı ve dinamik bir şekilde yaklaştığını belirterek “Bu nedenle önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varılacağını umuyoruz” dedi.Ukrayna ve Rus tahılı konularının paralel olarak ele alınması gerektiğine vurgu yapan Rudenko, “Bu iki konu paralel olarak ele alınmalı, çünkü gıda krizinden bahsediyorsak, bu sorunun sadece Ukrayna tahılının tedariği ile bir şekilde çözülebileceğini sanmıyorum” ifadesini kullandı.Rus diplomat ayrıca, Ukrayna tahılı konusunda tarafların İstanbul'da yüz yüze görüşmesi için henüz bir tarih belirlenmediğini kaydetti.
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rusya, ukrayna, türkiye, bm, tahıl, andrey rudenko

Rus Dışişleri: Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM arasında tahıl konulu görüşmeler devam ediyor

19:58 21.07.2022
© Sputnik / Vitaly TimkivTahıl, buğday
Tahıl, buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko yaptığı açıklamada, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM arasında yürütülen tahıl görüşmelerinin video konferans yoluyla devam ettiğini söyledi.
Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birlemişmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl görüşmemelerinin video konferans yoluyla devam edildiği belirtildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Rudenko, tarafların görüşmelere yapıcı ve dinamik bir şekilde yaklaştığını belirterek “Bu nedenle önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varılacağını umuyoruz” dedi.
Ukrayna ve Rus tahılı konularının paralel olarak ele alınması gerektiğine vurgu yapan Rudenko, “Bu iki konu paralel olarak ele alınmalı, çünkü gıda krizinden bahsediyorsak, bu sorunun sadece Ukrayna tahılının tedariği ile bir şekilde çözülebileceğini sanmıyorum” ifadesini kullandı.
Rus diplomat ayrıca, Ukrayna tahılı konusunda tarafların İstanbul'da yüz yüze görüşmesi için henüz bir tarih belirlenmediğini kaydetti.
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