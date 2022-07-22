https://tr.sputniknews.com/20220722/adres-soranlardan-bikan-simitci-tabela-yaptirdi-okuma-aliskanligimiz-yok-yine-bana-soruyorlar-1059008453.html

Adres soranlardan bıkan simitçi, tabela yaptırdı: Okuma alışkanlığımız yok, yine bana soruyorlar

Adres soranlardan bıkan simitçi, tabela yaptırdı: Okuma alışkanlığımız yok, yine bana soruyorlar

İstanbul Kadıköy'deki bir simitçi, kendisine adres sorulmasından bıkınca çareyi adres tabelası hazırlamakta buldu. Adres soranlar, tezgahın önünde bulunan... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T14:20+0300

2022-07-22T14:20+0300

2022-07-22T14:26+0300

yaşam

istanbul

kadıköy

simitçi

adres

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Kadıköy’de 13 yıldır simitçilik yapan Özkan Aydoğdu tezgahının metro çıkışında olması nedeniyle gün içinde birçok insanın adres sorusuna maruz kalıyor. Aydoğdu, tezgahının önüne gelip kendisine okul, banka, hastane gibi yerlerin adresini soran vatandaşların işine engel olması nedeniyle içerisinde adreslerin bulunduğu bir tabela yaptırdı.Aydoğdu’nun yaptırdığı tabelada, plazalar, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar ve caddeler gibi birçok adres bilgisi mevcut.Ancak adres soranlardan bıkıp tabela yaptırmasına rağmen simitçi Aydoğdu, ''Tabela yaptık ama metrodan çıkan direk gelip bana soruyor tabelayı okumuyor. Okuma alışkanlığımız hiç yok. Biz bunu vatandaşa hizmet olsun diye yaptık” dedi.

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istanbul, kadıköy, simitçi, adres