Adres soranlardan bıkan simitçi, tabela yaptırdı: Okuma alışkanlığımız yok, yine bana soruyorlar
14:20 22.07.2022 (güncellendi: 14:26 22.07.2022)
© İHA / ELYESA KARATEPE - ÖMER KARAOĞLUİstanbul Kadıköy'deki bir simitçi, kendisine adres sorulmasından bıkınca çareyi adres tabelası hazırlamakta buldu. Adres soranlar, tezgahın önünde bulunan adres tabelasını kullanarak istediği konumu bulabiliyor. Ancak simitçi, tabelayı okumamayı tercih edenlerden şikayetçi.
© İHA / ELYESA KARATEPE - ÖMER KARAOĞLU
İstanbul Kadıköy'deki bir simitçi, kendisine adres sorulmasından bıkınca çareyi adres tabelası hazırlamakta buldu. Adres soranlar, tezgahın önünde bulunan adres tabelasını kullanarak istediği konumu bulabiliyor. Ancak simitçi, tabelayı okumamayı tercih edenlerden şikayetçi.
Kadıköy’de 13 yıldır simitçilik yapan Özkan Aydoğdu tezgahının metro çıkışında olması nedeniyle gün içinde birçok insanın adres sorusuna maruz kalıyor. Aydoğdu, tezgahının önüne gelip kendisine okul, banka, hastane gibi yerlerin adresini soran vatandaşların işine engel olması nedeniyle içerisinde adreslerin bulunduğu bir tabela yaptırdı.
Aydoğdu’nun yaptırdığı tabelada, plazalar, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar ve caddeler gibi birçok adres bilgisi mevcut.
Ancak adres soranlardan bıkıp tabela yaptırmasına rağmen simitçi Aydoğdu, ''Tabela yaptık ama metrodan çıkan direk gelip bana soruyor tabelayı okumuyor. Okuma alışkanlığımız hiç yok. Biz bunu vatandaşa hizmet olsun diye yaptık” dedi.
Adres soranlardan bıkan simitçi, adres tabelası yaptırdı: Okuma alışkanlığımız yok, yine bana soruyorlarhttps://t.co/2Pwudabu7Rhttps://t.co/GM6wkxRDVK pic.twitter.com/KZYBFOhG1x— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 22, 2022