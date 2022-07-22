https://tr.sputniknews.com/20220722/ak-partili-baybaturdan-chp-ilce-baskanina-1-milyon-tllik-manevi-tazminat-davasi-1058997766.html

AK Parti'li Baybatur'dan, CHP ilçe başkanına 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası

AK Parti'li Baybatur'dan, CHP ilçe başkanına 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, kendisine, 'Yüzde 10 Murat' diye hitap eden CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak hakkında 1... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T06:25+0300

2022-07-22T06:25+0300

2022-07-22T06:25+0300

politika

murat baybatur

chp

tazminat

dava

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Manisa Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) 1'inci etap altyapı inşaat çalışmalarının temel atma töreni, geçen 18 Temmuz'da gerçekleştirildi. Törene katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, buradaki konuşmasında, 2014 yerel seçimlerinde mahalleye dönüşmesiyle kapatılan CHP'li Muradiye Belediyesi'ni kastederek, "Muradiye bölgesi çok güzel toprağıyla da mümbit, ova diye hitap edebileceğimiz çok güzel bir yer. Fakat öyle bir duruma getirildi ki bu bölge ne yazık ki CHP'li bir belde belediyesi yönetimi yüzünden bir yanda konutlar, villalar bir yanda fabrika alanları oluşturuldu. Buradaki fabrikaları, bu dönüşüm merkezlerine kim ruhsat verdi. Kendi zihniyetleri, kendi belediyecilik anlayışları verdi. Ne yazık ki Muradiye'yi bu hale getirdiler" ifadelerini kullandı.'Bunlar bize vız gelir, tırıs gider'CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, AK Partili Baybatur'a yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Arcak, açıklamasında milletvekili Baybatur için "Manisa'nın lakabını bildiği yüzde 10 Murat ve yaverleri' ifadelerini kullandı. Baybatur, avukatları aracılığıyla kendisini zan altında bırakan açıklamalar yapan Arcak hakkında 'hakaret' ve 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı. AK Parti Manisa İl ve Yunusemre ile Şehzadeler ilçe yöneticileri Manisa Adliyesi'ne gelerek, Arcak hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.Adliye önünde açıklama yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Arcak'ı kınadı. Hızlı, "Hani bir tabir vardır, 'El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanırmış.' Bu arkadaşlarımız adam gibi siyaset yapmayı da öğrenecekler. Hep birlikte AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak siyaset kurumunu güçlendirme kararlılığımız devam ediyor. Bunlar bize vız gelir, tırıs gider. Bu arkadaşlar kendi konfor alanlarından bunları söylemeye devam etsinler. Manisalılar bunların hepsini iyi okuyor, çok iyi biliyor. Haziran 2023 seçimlerinde bu çarpık anlayışların hepsini tasfiye edeceğiz" diye konuştu.

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murat baybatur, chp, tazminat, dava