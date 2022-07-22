https://tr.sputniknews.com/20220722/arastirma-d-vitamini-demansi-uzak-tutmaya-yardimci-olabilir-1059001051.html

Araştırma: D vitamini, demansı uzak tutmaya yardımcı olabilir

Araştırma: D vitamini, demansı uzak tutmaya yardımcı olabilir

Vücuda yeterince alınması için sadece besinlerin yeterli olmadığı ve kemik sağlığı gibi birçok şeyde gerekli olan D vitaminiyle ilgili yeni ve kapsamlı bir... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T13:02+0300

2022-07-22T13:02+0300

2022-07-22T13:02+0300

yaşam

d vitamini

demans

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Koronavirüs pandemisiyle birlikte vücuda D vitamini alımını hızlandıran yiyeceklere rağbet artarken günlük ihtiyacın büyük bölümünün güneş ışınlarından sağlandığı bu vitaminin halihazırda kemik gelişimine iyi geldiği, kanser hücrelerinin büyümesinin azalmasını sağladığı ve enfeksiyonla mücadelede yardımcı olduğu biliniyor. Güney Avustralya Üniversitesi'nden Prof. Elina Hypponen'in baş araştırmacısı olduğu yakın zamanlı yeni bir araştırmaya göre ise D vitaminin beyin işleyişinin kötüleşmesi ve buna bağlı gelişen demans gibi hastalıkların önlenmesi konusunda da faydası var. Bu konuda yapılan en büyük araştırma olan ve 300 binin üzerinde katılımcıyla yapılan araştırmaya göre beyinde D vitamini alıcılarının varlığının, aktif haldeki D vitamininin, beyindeki ileticiler olan nöronların büyümesi ve olgunlaşmasını sağlayacağı sonucuna varıldı. Aktif D vitamininin de kanda pıhtılaşmayı azalttığı ve tansiyonu etkileyen sistemi düzenlediği biliniyor ki bu da demans hastalığını beraberinde getirebilecek inmelere karşı koruma sağlıyor. Yine aynı araştırmaya göre D vitamini nörovasküler tahribatla bağlantılı infalamasyonu azaltarak beyin sağlığını olumlu yönde etkileyebiliyor ve Alzheimer hastalarında çok görülen bazı proteinlerin azaltılmasında yardımcı rol üstlenebiliyor. Balık, yumurta ve süt gibi bazı ürünlerden alınabilse de güneş ışıkları olmadan asla yeterli D vitamini alınamayacağını hatırlatan Hypponen, katılımcılar arasında demans tehlikesi en fazla olanların, vücutlarında D vitamini yoğunluğu en az olan kişiler olduğuna dikkat çekti.

https://tr.sputniknews.com/20220524/bilim-insanlari-domateslerdeki-d-vitamini-potansiyelinin-kilidini-acti-1056621754.html

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d vitamini, demans