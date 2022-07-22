https://tr.sputniknews.com/20220722/cumhurbaskani-erdogan-tahil-sevkiyati-anlasmasi-imza-toreninde-konusuyor-1059018698.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik için teşekkür ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik için teşekkür ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninde konuştu ve "Putin ve Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik için teşekkür ediyorum" dedi. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T17:12+0300
2022-07-22T17:12+0300
2022-07-22T17:35+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninde konuştu.
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik için teşekkür ediyorum
17:12 22.07.2022 (güncellendi: 17:35 22.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninde konuştu ve "Putin ve Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik için teşekkür ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninde konuştu.
Yoğun bir süreç yürüttük. Her iki ülkenin beklenti ve endişelerinin giderilmesi için kapsamlı istişareler yaptık.
Putin ve Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik için teşekkür ediyorum.
Bugün imzalanacak anlaşmanın tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.
Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi, İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.