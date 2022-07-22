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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik için teşekkür ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik için teşekkür ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninde konuştu ve "Putin ve Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik için teşekkür ediyorum" dedi. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninde konuştu.
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ve Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik için teşekkür ediyorum

17:12 22.07.2022 (güncellendi: 17:35 22.07.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninde konuştu ve "Putin ve Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik için teşekkür ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreninde konuştu.
Yoğun bir süreç yürüttük. Her iki ülkenin beklenti ve endişelerinin giderilmesi için kapsamlı istişareler yaptık.
Putin ve Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik için teşekkür ediyorum.
Bugün imzalanacak anlaşmanın tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.
Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi, İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.
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