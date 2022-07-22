https://tr.sputniknews.com/20220722/disisleri-yunanistanin-bati-trakya-turk-azinligina-ait-4-ilkokulu-daha-kapatmasini-kiniyoruz-1059027046.html
Dışişleri: Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatmasını kınıyoruz
Dışişleri: Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatmasını kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ''Yunanistan’ın, her yıl tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T20:53+0300
2022-07-22T20:53+0300
2022-07-22T21:00+0300
türkiye
dışişleri bakanı
tanju bilgiç
trakya
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almasına ilişkin açıklama yaptı.Sözcü Bilgiç, “Yunanistan’ın her yıl tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almış olmasını kınıyoruz” dedi.“Son yıllarda tekrarlanan bu son kararla birlikte azınlık ilkokullarının yarısından fazlası kapatılmıştır. Böylelikle Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulların 'geçici durdurma' yoluyla kapatılmasına yönelik Yunanistan’ın uyguladığı politikanın sistematik bir hal aldığı görülmektedir” ifadelerini kullanan Bilgiç, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
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Dışişleri: Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatmasını kınıyoruz
20:53 22.07.2022 (güncellendi: 21:00 22.07.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ''Yunanistan’ın, her yıl tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almış olmasını kınıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almasına ilişkin açıklama yaptı.
Sözcü Bilgiç, “Yunanistan’ın her yıl tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almış olmasını kınıyoruz” dedi.
“Son yıllarda tekrarlanan bu son kararla birlikte azınlık ilkokullarının yarısından fazlası kapatılmıştır. Böylelikle Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulların 'geçici durdurma' yoluyla kapatılmasına yönelik Yunanistan’ın uyguladığı politikanın sistematik bir hal aldığı görülmektedir” ifadelerini kullanan Bilgiç, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Defalarca belirttiğimiz gibi Lozan Barış Antlaşması hükümleri gereği azınlığın kendi okullarını kurma, idare etme ve denetleme hakkını ihlal eden bahse konu kararlar, Batı Trakya’daki soydaşlarımıza yönelik yıllardır her alanda sürdürülen ayrımcı ve baskıcı politikaların eğitim alanındaki yansımasının bir göstergesidir. Yunanistan, bir yandan öğrenci azlığı bahanesiyle ilkokul kapatırken, diğer yandan ihtiyaç olmasına rağmen azınlık tarafından sürekli gündeme getirilen yeni azınlık ortaokul/lisesi açılması taleplerini görmezden gelmekte ve azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını ihlal etmektedir. Yunanistan’ı her eğitim-öğretim yılında tekerrür eden azınlık okullarına yönelik ayrımcı politikalarına son vermeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, her zaman hem ikili temaslarda hem de uluslararası platformlarda azınlığın hak ve hukuk mücadelesini desteklemeye devam edecektir."