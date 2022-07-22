https://tr.sputniknews.com/20220722/eminemin-resmi-spotify-hesabina-ayni-isimli-turkucunun-sarkisi-yuklendi-kivir-bosveriver-1059016780.html
Eminem'in resmi Spotify hesabına aynı isimli türkücünün şarkısı yüklendi: 'Kıvır, Boşveriver'
Eminem'in resmi Spotify hesabına aynı isimli türkücünün şarkısı yüklendi: 'Kıvır, Boşveriver'
Eminem'in Spotify hesabına aynı isimli Karadenizli bir şarkıcı tarafından ‘Kıvır (Boşveriver)’ şarkısı yüklendi. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T16:26+0300
2022-07-22T16:26+0300
2022-07-22T16:34+0300
eminem
yaşam
türkü
spotify
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Spotify'da aylık 53 milyon dinleyicisi olan ABD’li rapçi Eminem'in resmi Spotify hesabına aynı isimli Karadenizli bir şarkıcısının ‘Kıvır(Boşveriver)’ şarkısı yüklendi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
eminem, türkü, spotify
Eminem'in resmi Spotify hesabına aynı isimli türkücünün şarkısı yüklendi: 'Kıvır, Boşveriver'
16:26 22.07.2022 (güncellendi: 16:34 22.07.2022) Abone ol
Eminem'in Spotify hesabına aynı isimli Karadenizli bir şarkıcı tarafından ‘Kıvır (Boşveriver)’ şarkısı yüklendi.
Spotify'da aylık 53 milyon dinleyicisi olan ABD’li rapçi Eminem'in resmi Spotify hesabına aynı isimli Karadenizli bir şarkıcısının ‘Kıvır(Boşveriver)’ şarkısı yüklendi.