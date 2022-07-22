https://tr.sputniknews.com/20220722/eminemin-resmi-spotify-hesabina-ayni-isimli-turkucunun-sarkisi-yuklendi-kivir-bosveriver-1059016780.html

Eminem'in resmi Spotify hesabına aynı isimli türkücünün şarkısı yüklendi: 'Kıvır, Boşveriver'

Eminem'in resmi Spotify hesabına aynı isimli türkücünün şarkısı yüklendi: 'Kıvır, Boşveriver'

Eminem'in Spotify hesabına aynı isimli Karadenizli bir şarkıcı tarafından ‘Kıvır (Boşveriver)’ şarkısı yüklendi. 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T16:26+0300

2022-07-22T16:26+0300

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eminem

yaşam

türkü

spotify

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Spotify'da aylık 53 milyon dinleyicisi olan ABD’li rapçi Eminem'in resmi Spotify hesabına aynı isimli Karadenizli bir şarkıcısının ‘Kıvır(Boşveriver)’ şarkısı yüklendi.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eminem, türkü, spotify