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Eminem'in resmi Spotify hesabına aynı isimli türkücünün şarkısı yüklendi: 'Kıvır, Boşveriver'
Eminem'in resmi Spotify hesabına aynı isimli türkücünün şarkısı yüklendi: 'Kıvır, Boşveriver'
Eminem'in Spotify hesabına aynı isimli Karadenizli bir şarkıcı tarafından ‘Kıvır (Boşveriver)’ şarkısı yüklendi. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
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eminem
yaşam
türkü
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Spotify'da aylık 53 milyon dinleyicisi olan ABD’li rapçi Eminem'in resmi Spotify hesabına aynı isimli Karadenizli bir şarkıcısının ‘Kıvır(Boşveriver)’ şarkısı yüklendi.
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eminem, türkü, spotify

Eminem'in resmi Spotify hesabına aynı isimli türkücünün şarkısı yüklendi: 'Kıvır, Boşveriver'

16:26 22.07.2022 (güncellendi: 16:34 22.07.2022)
© AP Photo / Evan AgostiniEminem
Eminem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Evan Agostini
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Eminem'in Spotify hesabına aynı isimli Karadenizli bir şarkıcı tarafından ‘Kıvır (Boşveriver)’ şarkısı yüklendi.
Spotify'da aylık 53 milyon dinleyicisi olan ABD’li rapçi Eminem'in resmi Spotify hesabına aynı isimli Karadenizli bir şarkıcısının ‘Kıvır(Boşveriver)’ şarkısı yüklendi.
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