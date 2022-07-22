https://tr.sputniknews.com/20220722/fitch-kuresel-kredi-ortamina-iliskin-gorunum-bozulmaya-devam-etti-1058994464.html
Fitch: Küresel kredi ortamına ilişkin görünüm bozulmaya devam etti
Fitch: Küresel kredi ortamına ilişkin görünüm bozulmaya devam etti
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, yüksek resesyon risklerinin artan kredi zorluklarını pekiştirdiğine dikkat çekildi. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T02:05+0300
2022-07-22T02:05+0300
2022-07-22T02:05+0300
ekonomi
fitch
fitch ratings
kredi
kriz
ekonomik kriz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102642/09/1026420960_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_1f190f555ae9f7c69fbb57ceb3991420.jpg
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel kredi ortamına ilişkin görünümün son aylarda bozulmaya devam ettiğini bildirdi.Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, yüksek resesyon risklerinin artan kredi zorluklarını pekiştirdiğine dikkat çekildi.Açıklamada, küresel kredi ortamına ilişkin görünümün son aylarda bozulmaya devam ettiği aktarıldı.Fitch'in açıklamasında, "Yoğunlaşan enflasyonist baskılar ve bunun sonucunda ortaya çıkan para politikası tepkisi, geniş tabanlı finansal sıkılaşma dahil olmak üzere küresel büyüme için giderek daha zorlu koşullara katkıda bulundu" değerlendirmesi yer aldı.Avrupa ve ABD'de resesyon risklerinin yüksek olduğu belirtilen açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantlarında artış olması durumunda Çin'in büyümesinde daha fazla gerileme olabileceği ifade edildi.Açıklamada, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışının tamamen veya ciddi şekilde durmasının da yakın vadeli en büyük potansiyel riskler arasında yer aldığı vurgulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220721/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1058971009.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102642/09/1026420960_139:0:976:628_1920x0_80_0_0_d20258b1056c58947ada42ae64609322.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fitch, fitch ratings, kredi, kriz, ekonomik kriz
Fitch: Küresel kredi ortamına ilişkin görünüm bozulmaya devam etti
Abone ol
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, yüksek resesyon risklerinin artan kredi zorluklarını pekiştirdiğine dikkat çekildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel kredi ortamına ilişkin görünümün son aylarda bozulmaya devam ettiğini bildirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, yüksek resesyon risklerinin artan kredi zorluklarını pekiştirdiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, küresel kredi ortamına ilişkin görünümün son aylarda bozulmaya devam ettiği aktarıldı.
Fitch'in açıklamasında, "Yoğunlaşan enflasyonist baskılar ve bunun sonucunda ortaya çıkan para politikası tepkisi, geniş tabanlı finansal sıkılaşma dahil olmak üzere küresel büyüme için giderek daha zorlu koşullara katkıda bulundu" değerlendirmesi yer aldı.
Avrupa ve ABD'de resesyon risklerinin yüksek olduğu belirtilen açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantlarında artış olması durumunda Çin'in büyümesinde daha fazla gerileme olabileceği ifade edildi.
Açıklamada, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışının tamamen veya ciddi şekilde durmasının da yakın vadeli en büyük potansiyel riskler arasında yer aldığı vurgulandı.