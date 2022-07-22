https://tr.sputniknews.com/20220722/seferihisarda-iki-ayri-noktada-yangin-cikti-mudahale-suruyor-1059010016.html
Seferihisar'da iki ayrı noktada yangın çıktı: Müdahale sürüyor
Seferihisar'da iki ayrı noktada yangın çıktı: Müdahale sürüyor
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Beyler Mahallesi yakınlarındaki yangının ardından Doğanbey mevkiinde de başka bir yangın daha çıktı. Buradaki yangına da ekipler... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T15:11+0300
2022-07-22T15:11+0300
2022-07-22T15:11+0300
türkiye
izmir
seferihisar
orman yangını
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Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi’nde saat 11.20 sıralarında bir orman yangını çıktı.Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin; 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz ile müdahale ettiği öğrenildi. Yangında ormanlık alanda bulunan bir eve sıçrayan alevler nedeniyle de ev kullanılamaz hale geldi. Alevleri kontrol alma çalışmaları sürerken, çalışmaların iyiye gittiği bildirildi.Ekiplerin Beyler mevkiindeki çalışmaları sürerken bir yangın da Doğanbey Mahallesi yakınlarında bulunan makilik alanda çıktı. 13.20 civarında çıkan yangına yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 7 helikopter ve 6 uçakla havadan, 30 arazözle karadan söndürme çalışmaları başlattı.Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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izmir, seferihisar, orman yangını
Seferihisar'da iki ayrı noktada yangın çıktı: Müdahale sürüyor
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde Beyler Mahallesi yakınlarındaki yangının ardından Doğanbey mevkiinde de başka bir yangın daha çıktı. Buradaki yangına da ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi’nde saat 11.20 sıralarında bir orman yangını çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin; 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz ile müdahale ettiği öğrenildi. Yangında ormanlık alanda bulunan bir eve sıçrayan alevler nedeniyle de ev kullanılamaz hale geldi. Alevleri kontrol alma çalışmaları sürerken, çalışmaların iyiye gittiği bildirildi.
Ekiplerin Beyler mevkiindeki çalışmaları sürerken bir yangın da Doğanbey Mahallesi yakınlarında bulunan makilik alanda çıktı. 13.20 civarında çıkan yangına yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 7 helikopter ve 6 uçakla havadan, 30 arazözle karadan söndürme çalışmaları başlattı.
Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.