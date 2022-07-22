Siyasilerden 'tahıl koridoru' açıklamaları: 'Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti'
20:19 22.07.2022 (güncellendi: 20:30 22.07.2022)
© İHA / İHA-AW673499Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, BM Genel Sekreter Antonio Guterres
© İHA / İHA-AW673499
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının imzalanmasının ardından siyasilerden art arda açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türk diplomasisin tarihi başarısı" olduğunu söylerken, TBMM Başkanı Şentop paylaşımında, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.
Anlaşmanın imzalamamasının ardından birçok siyasi isimlerden paylaşım ve açıklamalar geldi.
Şentop: Tarihi bir adım
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabında, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'ni değerlendirdi.
Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Şentop, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti." mesajını paylaştı.
Hayırlı olsun.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 22, 2022
Tarihi bir adım.
Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti. https://t.co/NJeaam0Gud
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
" Türkiye'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna arasında atılan tarihi imzalar küresel ölçekte güçlü büyük Türkiye'nin resmidir."
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın öncülüğünde, Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna arasında atılan tarihi imzalar küresel ölçekte Güçlü Büyük Türkiye’nin resmidir. 🇹🇷 pic.twitter.com/ltLub9c4va— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) July 22, 2022
Çavuşoğlu: Umut İstanbul’dan doğuyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmaya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Umut İstanbul’dan doğuyor! Ukrayna’dan tahıl ihracatını mümkün kılacak ve küresel gıda krizinin çözümüne katkı sağlayacak anlaşmayı imzaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu çabalarımızın kalıcı barışın sağlanmasında bir dönüm noktası olmasını diliyoruz."
Umut İstanbul’dan doğuyor !— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) July 22, 2022
Ukrayna’dan tahıl ihracatını mümkün kılacak ve küresel gıda krizinin çözümüne katkı sağlayacak anlaşmayı imzaladık.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu çabalarımızın kalıcı barışın sağlanmasında bir dönüm noktası olmasını diliyoruz. pic.twitter.com/X3XNydSoMi
Kalın: Anlaşma Türkiye'nin diplomatik başarısıdır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de Tahıl Koridoru imza törenine ilişkin açıklama yaptı.
"Amacımız bu savaşı sonlandırmak" diyen Sözcü Kalın, "Aslında 29 Mart'ta ilk ciddi barış anlaşmasının yolunu açmıştık. Ama maalesef daha sonra olayların seyri değişti. Bu anlaşma belki böyle güven bir zeminin oluşmasına sebep olabilir" dedi. "Anlaşma Türkiye'nin diplomatik başarısıdır" ifadesini kullanan Kalın, şöyle devam etti:
Anlaşma güven zemini oluşturacaktır. Bu tür savaşlar olduğunda küllü bir barış anlaşmasını imzalamak hemen mümkün olmaz ama bu belli konularda anlaşmalar yapılmasına engel olmaz.
Biz çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu yeterli değil. Herkesin yapıcı katkı sunması gerekir. Çünkü tek mesele tahıl sevkiyatı değil. Orada insanlar ölüyor evler yıkılıyor. Bunun önüne geçmek gerek. Biz bu denge politikamızı tutarlı bir şekilde devam ettireceğiz.
Sevkiyatın önümüzdeki günlerde başlaması düşünülüyor. Ama bu ülkelerin hazırlığına bağlı. Biz hazırız, Boğazlar hazır. Rus tahıl ürünlerine bir ambargo yok. Ama Rusya gemilere ambargo uygulanacağını düşündüğü için 3-4 aydır fiilen gemilerini Karadeniz'den çıkarmıyordu. Bu anlaşmayla bunun yolu da açılmış oldu. Ukrayna tarafında ise Odesssa Limanı'nda kendi mayınladıkları sulardan 3 koridor açarak bunu gerçekleştirecekler.
Önümüzdeki günlerde bu anlamda Karadeniz'de ciddi hareketlilik olacak. Dünyadaki gıda krizini sonlandıracak bu olayı Boğaz'dan göreceğiz.
Bu yaklaşık 5 aydır devam eden savaşta en ciddi barış görüşmeleri Türkiye üzerinden oldu. Umarım bu tabloyu diğer ülkeler görür ve sürece dahil olur. Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu açık bir şekilde ortaya çıkıyor.