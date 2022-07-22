https://tr.sputniknews.com/20220722/siyasilerden-tahil-koridoru-paylasimlari-sadece-turkiyenin-basarabilecegi-bir-isti-1059025889.html

Siyasilerden 'tahıl koridoru' açıklamaları: 'Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti'

Siyasilerden 'tahıl koridoru' açıklamaları: 'Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti'

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının imzalanmasının ardından siyasilerden art arda açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T20:19+0300

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türkiye

tahıl

mustafa şentop

türkiye

ukrayna

rusya

bm

birleşmiş milletler (bm)

ibrahim kalın

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.Anlaşmanın imzalamamasının ardından birçok siyasi isimlerden paylaşım ve açıklamalar geldi.Şentop: Tarihi bir adımTBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabında, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'ni değerlendirdi.Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Şentop, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti." mesajını paylaştı.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Çavuşoğlu: Umut İstanbul’dan doğuyorDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmaya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Kalın: Anlaşma Türkiye'nin diplomatik başarısıdırCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de Tahıl Koridoru imza törenine ilişkin açıklama yaptı. "Amacımız bu savaşı sonlandırmak" diyen Sözcü Kalın, "Aslında 29 Mart'ta ilk ciddi barış anlaşmasının yolunu açmıştık. Ama maalesef daha sonra olayların seyri değişti. Bu anlaşma belki böyle güven bir zeminin oluşmasına sebep olabilir" dedi. "Anlaşma Türkiye'nin diplomatik başarısıdır" ifadesini kullanan Kalın, şöyle devam etti:

türkiye

ukrayna

rusya

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tahıl, mustafa şentop, türkiye, ukrayna, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), ibrahim kalın