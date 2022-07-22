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https://tr.sputniknews.com/20220722/siyasilerden-tahil-koridoru-paylasimlari-sadece-turkiyenin-basarabilecegi-bir-isti-1059025889.html
Siyasilerden 'tahıl koridoru' açıklamaları: 'Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti'
Siyasilerden 'tahıl koridoru' açıklamaları: 'Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti'
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının imzalanmasının ardından siyasilerden art arda açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.Anlaşmanın imzalamamasının ardından birçok siyasi isimlerden paylaşım ve açıklamalar geldi.Şentop: Tarihi bir adımTBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabında, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'ni değerlendirdi.Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Şentop, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti." mesajını paylaştı.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Çavuşoğlu: Umut İstanbul’dan doğuyorDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmaya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Kalın: Anlaşma Türkiye'nin diplomatik başarısıdırCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de Tahıl Koridoru imza törenine ilişkin açıklama yaptı. "Amacımız bu savaşı sonlandırmak" diyen Sözcü Kalın, "Aslında 29 Mart'ta ilk ciddi barış anlaşmasının yolunu açmıştık. Ama maalesef daha sonra olayların seyri değişti. Bu anlaşma belki böyle güven bir zeminin oluşmasına sebep olabilir" dedi. "Anlaşma Türkiye'nin diplomatik başarısıdır" ifadesini kullanan Kalın, şöyle devam etti:
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tahıl, mustafa şentop, türkiye, ukrayna, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), ibrahim kalın

Siyasilerden 'tahıl koridoru' açıklamaları: 'Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti'

20:19 22.07.2022 (güncellendi: 20:30 22.07.2022)
© İHA / İHA-AW673499Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, BM Genel Sekreter Antonio Guterres
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov, BM Genel Sekreter Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© İHA / İHA-AW673499
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Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının imzalanmasının ardından siyasilerden art arda açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türk diplomasisin tarihi başarısı" olduğunu söylerken, TBMM Başkanı Şentop paylaşımında, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.
Anlaşmanın imzalamamasının ardından birçok siyasi isimlerden paylaşım ve açıklamalar geldi.

Şentop: Tarihi bir adım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabında, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi'ni değerlendirdi.
Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Şentop, "Tarihi bir adım. Sadece Türkiye'nin başarabileceği bir işti." mesajını paylaştı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
" Türkiye'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna arasında atılan tarihi imzalar küresel ölçekte güçlü büyük Türkiye'nin resmidir."

Çavuşoğlu: Umut İstanbul’dan doğuyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmaya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Umut İstanbul’dan doğuyor! Ukrayna’dan tahıl ihracatını mümkün kılacak ve küresel gıda krizinin çözümüne katkı sağlayacak anlaşmayı imzaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu çabalarımızın kalıcı barışın sağlanmasında bir dönüm noktası olmasını diliyoruz."

Kalın: Anlaşma Türkiye'nin diplomatik başarısıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de Tahıl Koridoru imza törenine ilişkin açıklama yaptı.
"Amacımız bu savaşı sonlandırmak" diyen Sözcü Kalın, "Aslında 29 Mart'ta ilk ciddi barış anlaşmasının yolunu açmıştık. Ama maalesef daha sonra olayların seyri değişti. Bu anlaşma belki böyle güven bir zeminin oluşmasına sebep olabilir" dedi. "Anlaşma Türkiye'nin diplomatik başarısıdır" ifadesini kullanan Kalın, şöyle devam etti:
Anlaşma güven zemini oluşturacaktır. Bu tür savaşlar olduğunda küllü bir barış anlaşmasını imzalamak hemen mümkün olmaz ama bu belli konularda anlaşmalar yapılmasına engel olmaz.
Biz çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu yeterli değil. Herkesin yapıcı katkı sunması gerekir. Çünkü tek mesele tahıl sevkiyatı değil. Orada insanlar ölüyor evler yıkılıyor. Bunun önüne geçmek gerek. Biz bu denge politikamızı tutarlı bir şekilde devam ettireceğiz.
Sevkiyatın önümüzdeki günlerde başlaması düşünülüyor. Ama bu ülkelerin hazırlığına bağlı. Biz hazırız, Boğazlar hazır. Rus tahıl ürünlerine bir ambargo yok. Ama Rusya gemilere ambargo uygulanacağını düşündüğü için 3-4 aydır fiilen gemilerini Karadeniz'den çıkarmıyordu. Bu anlaşmayla bunun yolu da açılmış oldu. Ukrayna tarafında ise Odesssa Limanı'nda kendi mayınladıkları sulardan 3 koridor açarak bunu gerçekleştirecekler.
Önümüzdeki günlerde bu anlamda Karadeniz'de ciddi hareketlilik olacak. Dünyadaki gıda krizini sonlandıracak bu olayı Boğaz'dan göreceğiz.
Bu yaklaşık 5 aydır devam eden savaşta en ciddi barış görüşmeleri Türkiye üzerinden oldu. Umarım bu tabloyu diğer ülkeler görür ve sürece dahil olur. Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu açık bir şekilde ortaya çıkıyor.
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