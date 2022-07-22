https://tr.sputniknews.com/20220722/temiz-oldugunu-kanitlamak-icin-kutsal-nehirden-su-icen-pencap-basbakani-hastaneye-kaldirildi-1058999896.html

Temiz olduğunu kanıtlamak için kutsal nehirden su içen Pencap Başbakanı hastaneye kaldırıldı

Temiz olduğunu kanıtlamak için kutsal nehirden su içen Pencap Başbakanı hastaneye kaldırıldı

Hindistan'da Pencap vilayeti Başbakanı Bhagwant Mann, kutsal sayılan Kali Bein nehrinden su içtikten bir gün sonra mide ağrısı şikayetiyle hastaneye... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T10:05+0300

2022-07-22T10:05+0300

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hindistan

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kutsal

nehir

kutsal su

enfeksiyon

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Olay, Hindistan'ın Pencap vilayetinde gerçekleşti. Pencap eyaleti Başbakanı Bhagwant Mann, 17 Temmuz'da Sultanpurlodhi kentindeki bir törene katıldı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Kali Bein nehrinin temizlenmesinin 22. yıldönümünü kutlamak için gerçekleştirilen tören kapsamında kutsal nehirden bir bardak su alıp içen Başbakan Mann, suyun halen içilecek ölçüde temiz olduğunu savundu.Olaydan iki gün sonra Başbakan Mann, mide ağrısı çekmeye başladı. Pencap vilayetinin başkenti Chandigarh'daki ofisinde rahatsızlanan Mann, daha sonra helikopterle ülkenin başkenti Yeni Delhi'deki bir hastaneye taşındı. Mann'a yapılan testler, enfeksiyon kaptığını gösterdi.Tedavisi gerçekleştirilen Başbakan Mann, daha sonra taburcu edildi.Mann'in kutsal nehirden su içtiği anlara dair fotoğraf ve videolar sosyal medyada gündem oldu. Pencap vilayeti yönetiminden yapılan açıklamada, Başbakan'ın nehir kıyısına fidan diktiği ve nehirden su içtiği belirtilmişti.

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