https://tr.sputniknews.com/20220723/dunya-saglik-orgutu-maymun-cicegi-salginini-kuresel-acil-durum-ilan-etti-1059051731.html
Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği için küresel acil durum kararı
Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği için küresel acil durum kararı
Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü için 'küresel acil durum' ilan etti. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T17:24+0300
2022-07-23T17:24+0300
2022-07-23T17:53+0300
dünya sağlık örgütü (dsö)
dünya
maymun çiçeği virüsü
dsö
tedros adhanom ghebreyesus
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DSÖ, maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan ettiDünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği salgınının küresel bir sağlık acil durumu olarak nitelendirdiklerini açıkladı.
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dünya sağlık örgütü (dsö), maymun çiçeği virüsü, dsö, tedros adhanom ghebreyesus
Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği için küresel acil durum kararı
17:24 23.07.2022 (güncellendi: 17:53 23.07.2022) Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü için 'küresel acil durum' ilan etti.
DSÖ, maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan etti
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği salgınının küresel bir sağlık acil durumu olarak nitelendirdiklerini açıkladı.