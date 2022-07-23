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Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği için küresel acil durum kararı
Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği için küresel acil durum kararı
Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü için 'küresel acil durum' ilan etti. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
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dünya sağlık örgütü (dsö)
dünya
maymun çiçeği virüsü
dsö
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DSÖ, maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan ettiDünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği salgınının küresel bir sağlık acil durumu olarak nitelendirdiklerini açıkladı.
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dünya sağlık örgütü (dsö), maymun çiçeği virüsü, dsö, tedros adhanom ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği için küresel acil durum kararı

17:24 23.07.2022 (güncellendi: 17:53 23.07.2022)
© AADünya Sağlık Örgütü, logo
Dünya Sağlık Örgütü, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© AA
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Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü için 'küresel acil durum' ilan etti.
DSÖ, maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan etti
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği salgınının küresel bir sağlık acil durumu olarak nitelendirdiklerini açıkladı.
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