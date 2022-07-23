https://tr.sputniknews.com/20220723/gezi-eylemlerinde-camide-icki-icildigini-gormedim-diyen-muezzin-yildirima-bobrek-nakli-yapildi-1059039643.html
Gezi eylemlerinde 'Camide içki içildiğini görmedim' diyen müezzin Yıldırım'a böbrek nakli yapıldı
Gezi eylemlerinde 'Camide içki içildiğini görmedim' diyen müezzin Yıldırım'a böbrek nakli yapıldı
Gezi Parkı eylemleri sırasında “Camide içki içildiğini görmedim” diyen Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi müezzini Fuat Yıldırım’a böbrek nakli yapıldı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T08:27+0300
2022-07-23T08:27+0300
2022-07-23T08:27+0300
türkiye
gezi parkı
gezi parkı eylemleri
müezzin
cami
böbrek nakli
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Uzun süredir organ nakli bekleyen Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından duyurdu. Özel, Yıldırım’ın böbrek naklinin gerçekleştiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Özel, paylaşımında, “Dolmabahçe Camii’nde içki içildiği iddialarına karşı hakikati savunan Müezzin Fuat Yıldırım’ın sağlık durumu takibimizdeydi. Dün Başkent Üniversitesi’nde Prof. Mehmet Haberal tarafından böbrek nakli yapıldı. Her ikisiyle de görüştüm sağlık durumu ve morali iyi herkese çok selamları var” ifadelerini kullandı. halktv.com.tr’de de Yıldırım’a böbreğini veren kişinin Beyoğlu Makbul İbrahim Paşa Camisi’nde görevli Mahmut Ceyhan olduğu bilgisini paylaşıldı.
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gezi parkı, gezi parkı eylemleri, müezzin, cami, böbrek nakli
Gezi eylemlerinde 'Camide içki içildiğini görmedim' diyen müezzin Yıldırım'a böbrek nakli yapıldı
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Gezi Parkı eylemleri sırasında “Camide içki içildiğini görmedim” diyen Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi müezzini Fuat Yıldırım’a böbrek nakli yapıldı.
Uzun süredir organ nakli bekleyen Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından duyurdu.
Özel, Yıldırım’ın böbrek naklinin gerçekleştiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Özel, paylaşımında, “Dolmabahçe Camii’nde içki içildiği iddialarına karşı hakikati savunan Müezzin Fuat Yıldırım’ın sağlık durumu takibimizdeydi. Dün Başkent Üniversitesi’nde Prof. Mehmet Haberal tarafından böbrek nakli yapıldı. Her ikisiyle de görüştüm sağlık durumu ve morali iyi herkese çok selamları var” ifadelerini kullandı.
halktv.com.tr’de de Yıldırım’a böbreğini veren kişinin Beyoğlu Makbul İbrahim Paşa Camisi’nde görevli Mahmut Ceyhan olduğu bilgisini paylaşıldı.