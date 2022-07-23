https://tr.sputniknews.com/20220723/gezi-eylemlerinde-camide-icki-icildigini-gormedim-diyen-muezzin-yildirima-bobrek-nakli-yapildi-1059039643.html

Gezi eylemlerinde 'Camide içki içildiğini görmedim' diyen müezzin Yıldırım'a böbrek nakli yapıldı

Gezi eylemlerinde 'Camide içki içildiğini görmedim' diyen müezzin Yıldırım'a böbrek nakli yapıldı

Gezi Parkı eylemleri sırasında “Camide içki içildiğini görmedim” diyen Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi müezzini Fuat Yıldırım’a böbrek nakli yapıldı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T08:27+0300

2022-07-23T08:27+0300

2022-07-23T08:27+0300

türkiye

gezi parkı

gezi parkı eylemleri

müezzin

cami

böbrek nakli

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Uzun süredir organ nakli bekleyen Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeyi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından duyurdu. Özel, Yıldırım’ın böbrek naklinin gerçekleştiğini ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Özel, paylaşımında, “Dolmabahçe Camii’nde içki içildiği iddialarına karşı hakikati savunan Müezzin Fuat Yıldırım’ın sağlık durumu takibimizdeydi. Dün Başkent Üniversitesi’nde Prof. Mehmet Haberal tarafından böbrek nakli yapıldı. Her ikisiyle de görüştüm sağlık durumu ve morali iyi herkese çok selamları var” ifadelerini kullandı. halktv.com.tr’de de Yıldırım’a böbreğini veren kişinin Beyoğlu Makbul İbrahim Paşa Camisi’nde görevli Mahmut Ceyhan olduğu bilgisini paylaşıldı.

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gezi parkı, gezi parkı eylemleri, müezzin, cami, böbrek nakli