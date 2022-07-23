https://tr.sputniknews.com/20220723/ikbyde-part-imparatorluguna-ait-kayip-bir-kentin-kalintilari-bulundu--1059037282.html
IKBY'de, Part İmparatorluğu'na ait kayıp bir kentin kalıntıları bulundu
IKBY'de, Part İmparatorluğu'na ait kayıp bir kentin kalıntıları bulundu
Irak’ın kuzeyinde yapılan bir araştırma, arkeologların dağlarla kaplı bir bölgede bulunan kayıp kraliyet şehri Natuniya olabileceğine inandıkları eski bir... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T02:37+0300
2022-07-23T02:37+0300
2022-07-23T02:40+0300
yaşam
irak
kuzey irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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Iraklı ve Alman arkeologlar, Irak Kürt bölgesinde Part İmparatorluğu'nun bir parçası olan Adiabene Krallığı'nın büyük bir dağ kalesi olan antik Natuniya kentinin kalıntılarını keşfettiler.Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi'nde çalışan araştırmacı Michael G. Brown, “Bu kentin isimlerinden biri, Kral Natunissar'ın adı ile eski Farsçadaki kale adının birleşiminden oluşan Natunissarokerta'dır. Bu isim, incelediğimiz kentle mükemmel bir uyum içinde” ifadelerini kullandı.MÖ birinci binyılın ikinci yarısında kuzey Mezopotamya'da (Bugünkü IKBY) bulunan antik devletlerden biri olan Adiabene Krallığı, başlangıçta Asur İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ancak mö 2. yüzyılında Roma İmparatorluğu'nun işgaline kadar Part Krallığı'nın bir parçası oldu.Brown, tarihçiler arasında asıl tartışmanın, Adiabene'nin en büyük tahkimatlarından biri olan Natuniya'nın nerede olduğu, Kapros'ta mı yoksa Natunissarokerta'da mı ve prensipte böyle bir yapının gerçekten var olup olmadığı etrafında döndüğünü belirttiBrown, Natuniya'ya dair tek işaretin, 1955'te antik Ermenistan kenti Natuniya'da bulunan benzersiz sikkerlerde olduğunu söyledi.Araştırmacı Brown, meslektaşlarıyla onlarca yıldır, Adiabene krallığının kuzey bölgelerinin bulunduğu IKBY'deki Zagros Dağları'nda devam eden kazılar sonucu Natuniya antik kentinin olası yerini keşfetti.Arkeologların 2009 yılında, antik çağda Capros Nehri olarak bilinen Aşağı Zab üzerindeki Rabana-Mercoli bölgesinde, dağlarda bulunan büyük bir antik kalenin kalıntılarını keşfetmişti.Brown, söz konusu keşfi hatırlatarak, keşfedilen kabartmaların ve heykellerin, Part şehirlerinden biri olan Hatra şehrinin harabelerinde bulunan ‘Adiabean krallarının’ görüntülerine benzer bir tarza sahip olduğuna dikkat çekti.Araştırmacılara göre bu benzerlik ve kalenin Aşağı Zab’daki konumu, keşfin Natuniya kenti veya onun önemli bir parçası olduğunu gösteriyor.‘Roma İmparatorluğu'nun başlıca düşmanlarıydı’Şarku Avsat'ın Life Science dergisinden aktardığına göre Rabana-Marguli olarak bilinen kale, MÖ 247-224 yılları arasında hüküm süren Part İmparatorluğu'na ait. (Arşak İmparatorluğu olarak da bilinir) Partlar, Roma İmparatorluğu'nun başlıca düşmanlarıydı ve 250 yıldan fazla bir süre kendilerine karşı birçok savaş verdiler.Yeni araştırmalar, iki bin yıllık kalenin imparatorluğun bölgesel merkezlerinden biri olarak hizmet verdiğini gösteriyor.
irak
kuzey irak
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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irak, kuzey irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
IKBY'de, Part İmparatorluğu'na ait kayıp bir kentin kalıntıları bulundu
02:37 23.07.2022 (güncellendi: 02:40 23.07.2022) Abone ol
Irak’ın kuzeyinde yapılan bir araştırma, arkeologların dağlarla kaplı bir bölgede bulunan kayıp kraliyet şehri Natuniya olabileceğine inandıkları eski bir kalenin bulunduğunu ortaya çıkardı.
Iraklı ve Alman arkeologlar, Irak Kürt bölgesinde Part İmparatorluğu'nun bir parçası olan Adiabene Krallığı'nın büyük bir dağ kalesi olan antik Natuniya kentinin kalıntılarını keşfettiler.
Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi'nde çalışan araştırmacı Michael G. Brown, “Bu kentin isimlerinden biri, Kral Natunissar'ın adı ile eski Farsçadaki kale adının birleşiminden oluşan Natunissarokerta'dır. Bu isim, incelediğimiz kentle mükemmel bir uyum içinde” ifadelerini kullandı.
MÖ birinci binyılın ikinci yarısında kuzey Mezopotamya'da (Bugünkü IKBY) bulunan antik devletlerden biri olan Adiabene Krallığı, başlangıçta Asur İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Ancak mö 2. yüzyılında Roma İmparatorluğu'nun işgaline kadar Part Krallığı'nın bir parçası oldu.
Brown, tarihçiler arasında asıl tartışmanın, Adiabene'nin en büyük tahkimatlarından biri olan Natuniya'nın nerede olduğu, Kapros'ta mı yoksa Natunissarokerta'da mı ve prensipte böyle bir yapının gerçekten var olup olmadığı etrafında döndüğünü belirtti
Brown, Natuniya'ya dair tek işaretin, 1955'te antik Ermenistan kenti Natuniya'da bulunan benzersiz sikkerlerde olduğunu söyledi.
Araştırmacı Brown, meslektaşlarıyla onlarca yıldır, Adiabene krallığının kuzey bölgelerinin bulunduğu IKBY'deki Zagros Dağları'nda devam eden kazılar sonucu Natuniya antik kentinin olası yerini keşfetti.
Arkeologların 2009 yılında, antik çağda Capros Nehri olarak bilinen Aşağı Zab üzerindeki Rabana-Mercoli bölgesinde, dağlarda bulunan büyük bir antik kalenin kalıntılarını keşfetmişti.
Brown, söz konusu keşfi hatırlatarak, keşfedilen kabartmaların ve heykellerin, Part şehirlerinden biri olan Hatra şehrinin harabelerinde bulunan ‘Adiabean krallarının’ görüntülerine benzer bir tarza sahip olduğuna dikkat çekti.
Araştırmacılara göre bu benzerlik ve kalenin Aşağı Zab’daki konumu, keşfin Natuniya kenti veya onun önemli bir parçası olduğunu gösteriyor.
‘Roma İmparatorluğu'nun başlıca düşmanlarıydı’
Şarku Avsat'ın Life Science dergisinden
aktardığına göre Rabana-Marguli olarak bilinen kale, MÖ 247-224 yılları arasında hüküm süren Part İmparatorluğu'na ait. (Arşak İmparatorluğu olarak da bilinir) Partlar, Roma İmparatorluğu'nun başlıca düşmanlarıydı ve 250 yıldan fazla bir süre kendilerine karşı birçok savaş verdiler.
Yeni araştırmalar, iki bin yıllık kalenin imparatorluğun bölgesel merkezlerinden biri olarak hizmet verdiğini gösteriyor.