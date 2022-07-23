https://tr.sputniknews.com/20220723/istanbulda-kamyon-gecekondunun-uzerine-uctu-navigasyon-hatasi-1059039118.html
İstanbul'da kamyon gecekondunun üzerine uçtu: 'Navigasyon hatası'
İstanbul'da kamyon gecekondunun üzerine uçtu: 'Navigasyon hatası'
İstanbul Sarıyer'de yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkan kamyon, bir gecekondunun üzerine uçtu. Enkaza dönen evde mahsur kalan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T06:25+0300
2022-07-23T06:25+0300
2022-07-23T06:25+0300
türkiye
istanbul
gecekondu
kaza
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Sarıyer'de henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybeden kamyon, bir gecekondunun üzerine uçtu.Kaza saat 03.00 sıralarında, Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi.Yol kenarındaki araçlara çarpan kamyon bir gecekondunun çatısına sonra da Yörük ailesine ait gecekondunun üzerine düştü.Evin büyük bölümü yıkıldı. Mahalleninin haber verdiği itfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı.Aile sakinlerinden Kadir Yörük, Gülşah Yörük ve kızları Melek Naz Yörük ile Miray Yörük ve kamyon şoförü enkaz altından çıkarıldı.Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Anne Gülşah Yörük’ün durumun ağır olduğu öğrenildi.Navigasyonun şoförü, kamyonların girmesi yasak olan yola yönlendirdiği iddia ediliyor.
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istanbul, gecekondu, kaza
İstanbul'da kamyon gecekondunun üzerine uçtu: 'Navigasyon hatası'
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İstanbul Sarıyer'de yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkan kamyon, bir gecekondunun üzerine uçtu. Enkaza dönen evde mahsur kalan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Şoförün, navigasyon hatası nedeniyle kaza yaptığı iddia ediliyor.
Sarıyer'de henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybeden kamyon, bir gecekondunun üzerine uçtu.
Kaza saat 03.00 sıralarında, Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi.
Yol kenarındaki araçlara çarpan kamyon bir gecekondunun çatısına sonra da Yörük ailesine ait gecekondunun üzerine düştü.
Evin büyük bölümü yıkıldı. Mahalleninin haber verdiği itfaiye ve sağlık ekipleri zamanla yarıştı.
Aile sakinlerinden Kadir Yörük, Gülşah Yörük ve kızları Melek Naz Yörük ile Miray Yörük ve kamyon şoförü enkaz altından çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Anne Gülşah Yörük’ün durumun ağır olduğu öğrenildi.
Navigasyonun şoförü, kamyonların girmesi yasak olan yola yönlendirdiği iddia ediliyor.