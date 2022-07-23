https://tr.sputniknews.com/20220723/mersindeki-ozgecan-aslan-agacina-asit-enjektesinde-daire-baskani-gorevinden-uzaklastirildi-1059046246.html
Mersin'deki Özgecan Aslan ağacına asit enjektesinde daire başkanı görevinden uzaklaştırıldı
Mersin'deki Özgecan Aslan ağacına asit enjektesinde daire başkanı görevinden uzaklaştırıldı
Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan ağaca matkapla açılan 9 deliğe yabancı madde enjekte edilmesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi Tarımsal... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T12:43+0300
2022-07-23T12:43+0300
2022-07-23T12:43+0300
türkiye
mersin
özgecan aslan
ağaç
asit
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Mersin'de kent sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verilmesiyle ilgili hakkında soruşturma açılan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, görevinden uzaklaştırıldı.Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırılan Salim Serdar G'nin yerine Abdullah Selçuk Şahutoğlu'nun getirildiği öğrenildi.
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mersin, özgecan aslan, ağaç, asit
Mersin'deki Özgecan Aslan ağacına asit enjektesinde daire başkanı görevinden uzaklaştırıldı
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Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan ağaca matkapla açılan 9 deliğe yabancı madde enjekte edilmesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı.
Mersin'de kent sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verilmesiyle ilgili hakkında soruşturma açılan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, görevinden uzaklaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırılan Salim Serdar G'nin yerine Abdullah Selçuk Şahutoğlu'nun getirildiği öğrenildi.