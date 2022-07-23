https://tr.sputniknews.com/20220723/mersindeki-ozgecan-aslan-agacina-asit-enjektesinde-daire-baskani-gorevinden-uzaklastirildi-1059046246.html

Mersin'deki Özgecan Aslan ağacına asit enjektesinde daire başkanı görevinden uzaklaştırıldı

Mersin'deki Özgecan Aslan ağacına asit enjektesinde daire başkanı görevinden uzaklaştırıldı

Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan ağaca matkapla açılan 9 deliğe yabancı madde enjekte edilmesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi Tarımsal... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T12:43+0300

2022-07-23T12:43+0300

2022-07-23T12:43+0300

türkiye

mersin

özgecan aslan

ağaç

asit

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Mersin'de kent sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verilmesiyle ilgili hakkında soruşturma açılan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, görevinden uzaklaştırıldı.Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında, görevinden uzaklaştırılan Salim Serdar G'nin yerine Abdullah Selçuk Şahutoğlu'nun getirildiği öğrenildi.

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mersin, özgecan aslan, ağaç, asit