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https://tr.sputniknews.com/20220723/meteoroloji-uzmani-okten-uyardi-cok-erken-bunaldiniz-1059053439.html
Meteoroloji uzmanı Ökten uyardı: Çok erken bunaldınız
Meteoroloji uzmanı Ökten uyardı: Çok erken bunaldınız
Türkiye'nin sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 5-6 derece daha yüksek seyredeceği belirtilirken, Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T18:34+0300
2022-07-23T18:37+0300
türkiye
meteoroloji
sıcaklık
muğla
mersin
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Türkiye'nin gelecek haftadan itibaren sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıkların 5-6 derece daha yüksek seyretmesi, birçok yerde sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor.Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla'yı uyardı. Ökten, "Dikkat! Salıdan itibaren İzmir, Aydın ve Muğla uzun süre 40 derecenin üzerinde seyredecek. Aydın'ın Temmuz sıcaklık rekoru 2 Temmuz 2017'de 44.8 dereceydi. 30 Temmuz'da rekor kırabilir. İzmir'de 9 Temmuz 2000'de 42.6 derece, Muğla'da 27 Temmuz 2007'de 42.1 ölçülmüştü..." dedi.Gazete Duvar'ın haberine göre Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme ve uyarılar şöyle:
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meteoroloji, sıcaklık, muğla, mersin, kerem ökten

Meteoroloji uzmanı Ökten uyardı: Çok erken bunaldınız

18:34 23.07.2022 (güncellendi: 18:37 23.07.2022)
© AP Photo / Wong Maye-EABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı
ABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Wong Maye-E
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Türkiye'nin sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 5-6 derece daha yüksek seyredeceği belirtilirken, Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, "Muğla, Antalya, Mersin ve Adana. Eğer sıcaklardan bunaldıysanız çok erken bunaldınız; zira sıcaklar zirve yapacak" değerlendirmesi yaptı.
Türkiye'nin gelecek haftadan itibaren sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor. Ülke genelinde sıcaklıkların 5-6 derece daha yüksek seyretmesi, birçok yerde sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla'yı uyardı. Ökten, "Dikkat! Salıdan itibaren İzmir, Aydın ve Muğla uzun süre 40 derecenin üzerinde seyredecek. Aydın'ın Temmuz sıcaklık rekoru 2 Temmuz 2017'de 44.8 dereceydi. 30 Temmuz'da rekor kırabilir. İzmir'de 9 Temmuz 2000'de 42.6 derece, Muğla'da 27 Temmuz 2007'de 42.1 ölçülmüştü..." dedi.
Gazete Duvar'ın haberine göre Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme ve uyarılar şöyle:
"Muğla, Antalya, Mersin ve Adana. Eğer sıcaklardan bunaldıysanız çok erken bunaldınız; zira sıcaklar zirve yapacak. Klima kullanabilirsiniz. Klimaları gün içerisinde ilk açtığınızda uzak durmalısınız. Bakteri biriktirir. Önce bir havasını versin. Sonra yaklaşalım...
Ağustos ayının ilk 10 günü Ülke genelinde havalar sıcak ve durgun olmaya devam edecek. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu çok sıcak olacak. Yaz gibi Yaz. Önümüzdeki süreçte her hangi bir afet riski görünmüyor. Herkese iyi tatiller...
Türkiye'de rüzgarlar hafifliyor. 29 Temmuz'a kadar fırtına yok. 29 Temmuz'da Ülkemizin batısı, Özellikle de Balıkesir ve Edremit körfezi çok rüzgârlı olacak. Altınova, Gömeç, Edremit, Ayvacık ve Burhaniye'ye tatile gitmek isteyenler 29 Temmuz'a kadar gidebilirler...
Pazar günü çok sıcak. Edirne 39 derece, İzmir 40, Bodrum 40, İstanbul 33, Ankara 30 derece. Karadeniz bölgesi en serin bölge. Özellikle de doğusu. İç Anadolu'da Sivas çok serin. Doğu Anadolu'nun kuzeyi serin. Güneyi sıcak. Güneydoğu Anadolu mevsim normallerinde..."
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