Meteoroloji uzmanı Ökten uyardı: Çok erken bunaldınız

"Muğla, Antalya, Mersin ve Adana. Eğer sıcaklardan bunaldıysanız çok erken bunaldınız; zira sıcaklar zirve yapacak. Klima kullanabilirsiniz. Klimaları gün içerisinde ilk açtığınızda uzak durmalısınız. Bakteri biriktirir. Önce bir havasını versin. Sonra yaklaşalım... "Muğla, Antalya, Mersin ve Adana. Eğer sıcaklardan bunaldıysanız çok erken bunaldınız; zira sıcaklar zirve yapacak. Klima kullanabilirsiniz. Klimaları gün içerisinde ilk açtığınızda uzak durmalısınız. Bakteri biriktirir. Önce bir havasını versin. Sonra yaklaşalım...

Ağustos ayının ilk 10 günü Ülke genelinde havalar sıcak ve durgun olmaya devam edecek. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu çok sıcak olacak. Yaz gibi Yaz. Önümüzdeki süreçte her hangi bir afet riski görünmüyor. Herkese iyi tatiller... Ağustos ayının ilk 10 günü Ülke genelinde havalar sıcak ve durgun olmaya devam edecek. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu çok sıcak olacak. Yaz gibi Yaz. Önümüzdeki süreçte her hangi bir afet riski görünmüyor. Herkese iyi tatiller...

Türkiye'de rüzgarlar hafifliyor. 29 Temmuz'a kadar fırtına yok. 29 Temmuz'da Ülkemizin batısı, Özellikle de Balıkesir ve Edremit körfezi çok rüzgârlı olacak. Altınova, Gömeç, Edremit, Ayvacık ve Burhaniye'ye tatile gitmek isteyenler 29 Temmuz'a kadar gidebilirler... Türkiye'de rüzgarlar hafifliyor. 29 Temmuz'a kadar fırtına yok. 29 Temmuz'da Ülkemizin batısı, Özellikle de Balıkesir ve Edremit körfezi çok rüzgârlı olacak. Altınova, Gömeç, Edremit, Ayvacık ve Burhaniye'ye tatile gitmek isteyenler 29 Temmuz'a kadar gidebilirler...