https://tr.sputniknews.com/20220723/muglada-46-gocmen-kurtarildi-1059038022.html
Muğla'da 46 göçmen kurtarıldı
Muğla'da 46 göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği değerlendirilen 46 göçmen kurtarıldı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T03:33+0300
2022-07-23T03:33+0300
2022-07-23T03:33+0300
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
türkiye
ege
yunanistan
sahil güvenlik
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaburun ve Kızılada açıklarında göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri değerlendirilen 2 can salı ve 1 motorsuz lastik bottaki 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Marmaris İskelesi'ne getirilen göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, türkiye, ege, yunanistan, sahil güvenlik
Muğla'da 46 göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği değerlendirilen 46 göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaburun ve Kızılada açıklarında göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri değerlendirilen 2 can salı ve 1 motorsuz lastik bottaki 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Marmaris İskelesi'ne getirilen göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.