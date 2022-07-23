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Muğla'da 46 göçmen kurtarıldı
Muğla'da 46 göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği değerlendirilen 46 göçmen kurtarıldı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
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göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
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yunanistan
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaburun ve Kızılada açıklarında göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri değerlendirilen 2 can salı ve 1 motorsuz lastik bottaki 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.Marmaris İskelesi'ne getirilen göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, türkiye, ege, yunanistan, sahil güvenlik

Muğla'da 46 göçmen kurtarıldı

03:33 23.07.2022
© AASahil Güvenlik - Kaçak Göçmen
Sahil Güvenlik - Kaçak Göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© AA
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği değerlendirilen 46 göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaburun ve Kızılada açıklarında göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri değerlendirilen 2 can salı ve 1 motorsuz lastik bottaki 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Marmaris İskelesi'ne getirilen göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
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