Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220724/ebru-gundesin-annesi-mujgan-bilgin-hayatini-kaybetti-1059081391.html
Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti
Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti
Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T16:02+0300
2022-07-24T16:06+0300
ebru gündeş
yaşam
anne
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059081248_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_9209b8f405648e0fb2e7ef0adbe71301.jpg
Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, 73 yaşında hayatını kaybetti. Müjgan Bilgin ölüm haberi yaşadığı site yönetimi tarafından duyuruldu. Duyuruda "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" ifadeleri yer aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059081248_100:0:599:374_1920x0_80_0_0_d8084478e02a34a53ce57414a292a9d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ebru gündeş, anne, ölüm

Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti

16:02 24.07.2022 (güncellendi: 16:06 24.07.2022)
© DHAEbru Gündeş, Müjgan Bilgin,
Ebru Gündeş, Müjgan Bilgin, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti.
Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, 73 yaşında hayatını kaybetti. Müjgan Bilgin ölüm haberi yaşadığı site yönetimi tarafından duyuruldu.
Duyuruda "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" ifadeleri yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала