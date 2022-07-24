https://tr.sputniknews.com/20220724/ebru-gundesin-annesi-mujgan-bilgin-hayatini-kaybetti-1059081391.html
Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti
Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti
Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T16:02+0300
2022-07-24T16:02+0300
2022-07-24T16:06+0300
ebru gündeş
yaşam
anne
ölüm
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Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, 73 yaşında hayatını kaybetti. Müjgan Bilgin ölüm haberi yaşadığı site yönetimi tarafından duyuruldu. Duyuruda "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" ifadeleri yer aldı.
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ebru gündeş, anne, ölüm
Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti
16:02 24.07.2022 (güncellendi: 16:06 24.07.2022) Abone ol
Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti.
Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, 73 yaşında hayatını kaybetti. Müjgan Bilgin ölüm haberi yaşadığı site yönetimi tarafından duyuruldu.
Duyuruda "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" ifadeleri yer aldı.