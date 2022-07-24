https://tr.sputniknews.com/20220724/kutahyada-orman-yangini-cikti-1059083642.html
Kütahya'da orman yangını çıktı
Kütahya'da orman yangını çıktı
Kütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T20:09+0300
2022-07-24T20:09+0300
2022-07-24T20:18+0300
türkiye
kütahya
orman yangını
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küreci köyü Kırandere mevkiinde orman yangını çıktı. Bölgeye 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ve söndürme ekipleri sevk edildi. Yangının geniş bir alanda etkili olduğu öğrenildi. Vatandaşların da ormanlık alandaki yangına müdahaleye yardım ettiği öğrenildi.
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kütahya, orman yangını
Kütahya'da orman yangını çıktı
20:09 24.07.2022 (güncellendi: 20:18 24.07.2022) Abone ol
Kütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küreci köyü Kırandere mevkiinde orman yangını çıktı.
Bölgeye 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ve söndürme ekipleri sevk edildi.
Yangının geniş bir alanda etkili olduğu öğrenildi.
Vatandaşların da ormanlık alandaki yangına müdahaleye yardım ettiği öğrenildi.