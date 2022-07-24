https://tr.sputniknews.com/20220724/orman-yasaklarindan-sonra-istanbullular-otoyol-kenarlarinda-mangal-keyfi-yapti-1059065212.html
Orman yasaklarından sonra İstanbullular, otoyol kenarlarında mangal keyfi yaptı
Orman yasaklarından sonra İstanbullular, otoyol kenarlarında mangal keyfi yaptı
İstanbul Valiliği tarafından açıklanan, ormanlarda ateş yakılmasını yasaklayan kararın ardından vatandaşlar, otoyol kenarlarında mangal keyfi yaptı. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T06:02+0300
2022-07-24T06:02+0300
2022-07-24T06:02+0300
yaşam
türkiye
orman
yasak
piknik
mangal
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İstanbul'da ormanlarda ateş yakılmasının yasaklanmasının ardından birçok vatandaş, mangal için otoyol kenarlarındaki yeşilliklerde mangal yapmaya başladı.İstanbul'da ormanlarda ateş yakılmasının yasaklanmasının ardından çok sayıda kişi, mangal için otoyol kenarlarındaki yeşillikleri tercih etmeye başladı. Araçlarını yol kenarlarına bırakanlar ailece oturdukları otoyol kenarlarında mangal yaptı.İstanbul Valiliği 5 Temmuz- 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında ormanlarda ateş yakılmasını yasaklamıştı. Yasağın ardından mangal yakmak isteyenler otoyol kenarlarındaki yeşilliklere gitmeye başladı. Birçok aile otomobillerini otoyol kenarlarına park ederek, yeşil alanlarda mangal yaptı. Bayrampaşa'da yol kenarında mangal yapan Bayram Durak "Her yer yasak. Belgrad Ormanı yasak. Tek yasak olmayan yerler bilinmedik yerler. Buralara kendimizi atıyoruz. Gideceğimiz yer yok. Her yer kalabalık, sahiller de yasak olduğu için buraya geldik" dedi.
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türkiye, orman, yasak, piknik, mangal
Orman yasaklarından sonra İstanbullular, otoyol kenarlarında mangal keyfi yaptı
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İstanbul Valiliği tarafından açıklanan, ormanlarda ateş yakılmasını yasaklayan kararın ardından vatandaşlar, otoyol kenarlarında mangal keyfi yaptı.
İstanbul'da ormanlarda ateş yakılmasının yasaklanmasının ardından birçok vatandaş, mangal için otoyol kenarlarındaki yeşilliklerde mangal yapmaya başladı.
İstanbul'da ormanlarda ateş yakılmasının yasaklanmasının ardından çok sayıda kişi, mangal için otoyol kenarlarındaki yeşillikleri tercih etmeye başladı. Araçlarını yol kenarlarına bırakanlar ailece oturdukları otoyol kenarlarında mangal yaptı.
İstanbul Valiliği 5 Temmuz- 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında ormanlarda ateş yakılmasını yasaklamıştı. Yasağın ardından mangal yakmak isteyenler otoyol kenarlarındaki yeşilliklere gitmeye başladı. Birçok aile otomobillerini otoyol kenarlarına park ederek, yeşil alanlarda mangal yaptı.
Bayrampaşa'da yol kenarında mangal yapan Bayram Durak "Her yer yasak. Belgrad Ormanı yasak. Tek yasak olmayan yerler bilinmedik yerler. Buralara kendimizi atıyoruz. Gideceğimiz yer yok. Her yer kalabalık, sahiller de yasak olduğu için buraya geldik" dedi.