https://tr.sputniknews.com/20220724/orman-yasaklarindan-sonra-istanbullular-otoyol-kenarlarinda-mangal-keyfi-yapti-1059065212.html

Orman yasaklarından sonra İstanbullular, otoyol kenarlarında mangal keyfi yaptı

Orman yasaklarından sonra İstanbullular, otoyol kenarlarında mangal keyfi yaptı

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan, ormanlarda ateş yakılmasını yasaklayan kararın ardından vatandaşlar, otoyol kenarlarında mangal keyfi yaptı. 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T06:02+0300

2022-07-24T06:02+0300

2022-07-24T06:02+0300

yaşam

türkiye

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piknik

mangal

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İstanbul'da ormanlarda ateş yakılmasının yasaklanmasının ardından birçok vatandaş, mangal için otoyol kenarlarındaki yeşilliklerde mangal yapmaya başladı.İstanbul'da ormanlarda ateş yakılmasının yasaklanmasının ardından çok sayıda kişi, mangal için otoyol kenarlarındaki yeşillikleri tercih etmeye başladı. Araçlarını yol kenarlarına bırakanlar ailece oturdukları otoyol kenarlarında mangal yaptı.İstanbul Valiliği 5 Temmuz- 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında ormanlarda ateş yakılmasını yasaklamıştı. Yasağın ardından mangal yakmak isteyenler otoyol kenarlarındaki yeşilliklere gitmeye başladı. Birçok aile otomobillerini otoyol kenarlarına park ederek, yeşil alanlarda mangal yaptı. Bayrampaşa'da yol kenarında mangal yapan Bayram Durak "Her yer yasak. Belgrad Ormanı yasak. Tek yasak olmayan yerler bilinmedik yerler. Buralara kendimizi atıyoruz. Gideceğimiz yer yok. Her yer kalabalık, sahiller de yasak olduğu için buraya geldik" dedi.

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türkiye, orman, yasak, piknik, mangal