https://tr.sputniknews.com/20220724/su-icmek-icin-uyandi-hirsiz-sanilarak-ihbar-edildi-1059079543.html
Su içmek için uyandı, hırsız sanılarak ihbar edildi
Su içmek için uyandı, hırsız sanılarak ihbar edildi
Adıyaman’da, bir binanın damında uyuyan ve su içmek için kalkan kişi hırsız sanılarak ihbar edilmesi polis ekiplerini harekete geçirdi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T14:23+0300
2022-07-24T14:23+0300
2022-07-24T14:35+0300
hırsızlık
türkiye
su
adıyaman
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Adıyaman’da üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın damında uyuyan bir kişi, su ihtiyacını gidermek için yatağından kalkarak telefon fenerini yakıp su içmeye gitti.Bu esnada fenerle su içmeye giden kişiyi hırsız sanan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar doğrultusunda belirtilen adrese yakın olan polis ekipleri sevk edildi. Sivil ve resmi polis ekipleri olay yerine gelerek binada ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda binanın dam kısmında uyuyan ve su içmek için telefon feneri yalan kişinin hırsız sanıldığı anlaşıldı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.
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hırsızlık, su, adıyaman
Su içmek için uyandı, hırsız sanılarak ihbar edildi
14:23 24.07.2022 (güncellendi: 14:35 24.07.2022) Abone ol
Adıyaman’da, bir binanın damında uyuyan ve su içmek için kalkan kişi hırsız sanılarak ihbar edilmesi polis ekiplerini harekete geçirdi.
Adıyaman’da üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın damında uyuyan bir kişi, su ihtiyacını gidermek için yatağından kalkarak telefon fenerini yakıp su içmeye gitti.
Bu esnada fenerle su içmeye giden kişiyi hırsız sanan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar doğrultusunda belirtilen adrese yakın olan polis ekipleri sevk edildi. Sivil ve resmi polis ekipleri olay yerine gelerek binada ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda binanın dam kısmında uyuyan ve su içmek için telefon feneri yalan kişinin hırsız sanıldığı anlaşıldı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.