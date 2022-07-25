https://tr.sputniknews.com/20220725/anlasma-saglandi-eurovision-gelecek-sene-ukraynada-degil-ingilterede-1059109071.html
Anlaşma sağlandı: Eurovision gelecek sene Ukrayna'da değil İngiltere'de
Anlaşma sağlandı: Eurovision gelecek sene Ukrayna'da değil İngiltere'de
İngiltere gelecek seneki Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmak için Ukrayna ve organizasyon yetkilileriyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T14:13+0300
2022-07-25T14:13+0300
2022-07-25T14:25+0300
eurovision
ukrayna krizi
ukrayna
ingiltere
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Bu yıl Ukraynalı grup Kalush Orchestra'nın birinci geldiği Eurovision Şarkı Yarışması, gelecek yıl normal şartlar altında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılması gerekirken Rusya'nın operasyonu nedeniyle başka bir ülkede düzenlenecek.Sam Ryder'ın 'Spaceman' şarkısıyla bu yılki yarışmada ikinci gelen İngiltere görüşmelerde uzlaşıya varıldığını ve gelecek yıl organizasyona kendilerinin ev sahipliği yapacağını açıkladı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy birincilikleri sonrası "Ukrayna gelecek yıl Eurovision'a ev sahipliği yapacak! Tarihimizde üçüncü kez" demişti.
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eurovision, ukrayna, ingiltere
Anlaşma sağlandı: Eurovision gelecek sene Ukrayna'da değil İngiltere'de
14:13 25.07.2022 (güncellendi: 14:25 25.07.2022) Abone ol
İngiltere gelecek seneki Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmak için Ukrayna ve organizasyon yetkilileriyle anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
Bu yıl Ukraynalı grup Kalush Orchestra'nın birinci geldiği Eurovision Şarkı Yarışması, gelecek yıl normal şartlar altında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılması gerekirken Rusya'nın operasyonu nedeniyle başka bir ülkede düzenlenecek.
Sam Ryder'ın 'Spaceman' şarkısıyla bu yılki yarışmada ikinci gelen İngiltere görüşmelerde uzlaşıya varıldığını ve gelecek yıl organizasyona kendilerinin ev sahipliği yapacağını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy birincilikleri sonrası "Ukrayna gelecek yıl Eurovision'a ev sahipliği yapacak! Tarihimizde üçüncü kez" demişti.