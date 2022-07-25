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Erbakan: Yeniden Refah Partisi olarak yüzde 150 maaş zammıyla işe başlayacağız
Erbakan: Yeniden Refah Partisi olarak yüzde 150 maaş zammıyla işe başlayacağız
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde çalışan ve emeklilere yüzde 150 maaş zammıyla işe başlayacaklarını söyledi. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T03:35+0300
2022-07-25T03:36+0300
fatih erbakan
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kayseri'de partisinin Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, iktidara ekonomi ve eğitim politikaları üzerinden eleştirilerde bulundu.Hükümetin, ekonomik kriz ve enflasyonun sorumlusu olarak, 15 Temmuz darbe girişimini gösterdiğini ifade eden Erbakan, bu durumun 15 Temmuz ile ilgisinin olmadığını öne sürdü.Muhalefet ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine de eleştirilerde bulunan Erbakan, konuşmasında iktidardakileri 'kasa başındakiler', muhalefeti ise 'masa başındakiler' olarak tanımladı.Bunların hiçbirinden millete fayda gelmeyeceğini iddia eden Erbakan, maşa başındaki ve kasa başındakilerin oyununu bozacaklarını ve milli görüşü iktidara getireceklerini anlattı.54. hükümette bir senede 70 milyar dolar kaynak bulduklarını hatırlatan Erbakan, şunları kaydetti:
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fatih erbakan, zam, seçim

Erbakan: Yeniden Refah Partisi olarak yüzde 150 maaş zammıyla işe başlayacağız

03:35 25.07.2022 (güncellendi: 03:36 25.07.2022)
© İHAYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© İHA
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde çalışan ve emeklilere yüzde 150 maaş zammıyla işe başlayacaklarını söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kayseri'de partisinin Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, iktidara ekonomi ve eğitim politikaları üzerinden eleştirilerde bulundu.
Hükümetin, ekonomik kriz ve enflasyonun sorumlusu olarak, 15 Temmuz darbe girişimini gösterdiğini ifade eden Erbakan, bu durumun 15 Temmuz ile ilgisinin olmadığını öne sürdü.
Muhalefet ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine de eleştirilerde bulunan Erbakan, konuşmasında iktidardakileri 'kasa başındakiler', muhalefeti ise 'masa başındakiler' olarak tanımladı.
Bunların hiçbirinden millete fayda gelmeyeceğini iddia eden Erbakan, maşa başındaki ve kasa başındakilerin oyununu bozacaklarını ve milli görüşü iktidara getireceklerini anlattı.
54. hükümette bir senede 70 milyar dolar kaynak bulduklarını hatırlatan Erbakan, şunları kaydetti:
"Şimdi geleceğiz, bir senede 150 milyar dolar kaynak bulacağız inşallah. Milli görüş 54. hükümette işçi, memur, emekli maaşlarına yüzde 100, yüzde 200, yüzde 320'ye varan zamlar yaptı. Biz de gelir gelmez, Yeniden Refah Partisi olarak yüzde 150 maaş zammıyla işe başlayacağız inşallah. Aynen 1976-77'de ağır sanayi hamlesini gerçekleştirdiğimiz gibi bu sefer de 81 ilimize 681 refah projesini gerçekleştireceğiz. İşsizlik diye bir problem kalmayacak
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