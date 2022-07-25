https://tr.sputniknews.com/20220725/erbakan-yeniden--refah-partisi-olarak-yuzde-150-maas-zammiyla-ise-baslayacagiz-1059090197.html

Erbakan: Yeniden Refah Partisi olarak yüzde 150 maaş zammıyla işe başlayacağız

Erbakan: Yeniden Refah Partisi olarak yüzde 150 maaş zammıyla işe başlayacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde çalışan ve emeklilere yüzde 150 maaş zammıyla işe başlayacaklarını söyledi. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T03:35+0300

2022-07-25T03:35+0300

2022-07-25T03:36+0300

fatih erbakan

politika

zam

seçim

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kayseri'de partisinin Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, iktidara ekonomi ve eğitim politikaları üzerinden eleştirilerde bulundu.Hükümetin, ekonomik kriz ve enflasyonun sorumlusu olarak, 15 Temmuz darbe girişimini gösterdiğini ifade eden Erbakan, bu durumun 15 Temmuz ile ilgisinin olmadığını öne sürdü.Muhalefet ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine de eleştirilerde bulunan Erbakan, konuşmasında iktidardakileri 'kasa başındakiler', muhalefeti ise 'masa başındakiler' olarak tanımladı.Bunların hiçbirinden millete fayda gelmeyeceğini iddia eden Erbakan, maşa başındaki ve kasa başındakilerin oyununu bozacaklarını ve milli görüşü iktidara getireceklerini anlattı.54. hükümette bir senede 70 milyar dolar kaynak bulduklarını hatırlatan Erbakan, şunları kaydetti:

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fatih erbakan, zam, seçim