https://tr.sputniknews.com/20220725/google-kurucusu-brinin-esiyle-iliskisi-vardi-iddialarina-musktan-yanit-1059093296.html

'Google kurucusu Brin'in eşiyle ilişkisi vardı' iddialarına Musk'tan yanıt

'Google kurucusu Brin'in eşiyle ilişkisi vardı' iddialarına Musk'tan yanıt

Dünyanın en zengin kişisi olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk son dönemde yaptıklarıyla değil de Twitter'ı satın almamak gibi yapmadıkları ve özel hayatıyla... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T08:40+0300

2022-07-25T08:40+0300

2022-07-25T08:47+0300

elon musk

dünya

google

tesla

spacex

sergey brin

nicole shanahan

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Yapay zeka şirketi Neuralink'te yönetici olarak çalışan Shivon Zillis'ten ikiz bebekleri olduğu öne sürülen Musk'ın şimdi de bir diğer teknoloji devi Google'ın kurucularından Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile geçen yılın sonunda kısa bir ilişkisi olduğu iddiası ortaya atıldı. Wall Street Journal gazetesi bu ilişkinin ortaya çıkmasıyla Musk ve Brin arkadaşlığının da son bulduğunu, Shanahan'ın bu yıl başında boşanmak için mahkemeye başvurduğunu yazdı. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre Shanahan, Musk ile ilişkisi olduğu dönemde eşiyle ayrıydı ama yine de birlikte yaşıyorlardı. Musk ise Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla iddiaların gerçeğin yansıtmadığını açıkladı. Shanahan'ın son üç yılda yalnızca iki kez gördüğünü ve her seferinde yanlarında başka insanlar da olduğunu yazan Musk, Brin ile de arkadaşlıklarının sürdüğünü, hatta dün gece bir partide birlikte olduklarını söyledi. Haberin sahibi Wall Street Journal'a da çatan Musk, gazetenin kendisi hakkında yaptığı saçma haberlerin sayısını dahi unuttuğunu yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20220707/elon-muskin-sahibi-oldugu-yapay-zeka-sirketinin-yoneticisinden-ikiz-bebekleri-oldu-1058415926.html

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elon musk, google, tesla, spacex, sergey brin, nicole shanahan