https://tr.sputniknews.com/20220725/google-kurucusu-brinin-esiyle-iliskisi-vardi-iddialarina-musktan-yanit-1059093296.html
'Google kurucusu Brin'in eşiyle ilişkisi vardı' iddialarına Musk'tan yanıt
'Google kurucusu Brin'in eşiyle ilişkisi vardı' iddialarına Musk'tan yanıt
Dünyanın en zengin kişisi olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk son dönemde yaptıklarıyla değil de Twitter'ı satın almamak gibi yapmadıkları ve özel hayatıyla... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T08:40+0300
2022-07-25T08:40+0300
2022-07-25T08:47+0300
elon musk
dünya
google
tesla
spacex
sergey brin
nicole shanahan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059093368_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_60109aa8ae2995ad015c476fdcd8e94e.jpg
Yapay zeka şirketi Neuralink'te yönetici olarak çalışan Shivon Zillis'ten ikiz bebekleri olduğu öne sürülen Musk'ın şimdi de bir diğer teknoloji devi Google'ın kurucularından Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile geçen yılın sonunda kısa bir ilişkisi olduğu iddiası ortaya atıldı. Wall Street Journal gazetesi bu ilişkinin ortaya çıkmasıyla Musk ve Brin arkadaşlığının da son bulduğunu, Shanahan'ın bu yıl başında boşanmak için mahkemeye başvurduğunu yazdı. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre Shanahan, Musk ile ilişkisi olduğu dönemde eşiyle ayrıydı ama yine de birlikte yaşıyorlardı. Musk ise Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla iddiaların gerçeğin yansıtmadığını açıkladı. Shanahan'ın son üç yılda yalnızca iki kez gördüğünü ve her seferinde yanlarında başka insanlar da olduğunu yazan Musk, Brin ile de arkadaşlıklarının sürdüğünü, hatta dün gece bir partide birlikte olduklarını söyledi. Haberin sahibi Wall Street Journal'a da çatan Musk, gazetenin kendisi hakkında yaptığı saçma haberlerin sayısını dahi unuttuğunu yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20220707/elon-muskin-sahibi-oldugu-yapay-zeka-sirketinin-yoneticisinden-ikiz-bebekleri-oldu-1058415926.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059093368_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_1431031d1899d860badd79588ced17c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elon musk, google, tesla, spacex, sergey brin, nicole shanahan
'Google kurucusu Brin'in eşiyle ilişkisi vardı' iddialarına Musk'tan yanıt
08:40 25.07.2022 (güncellendi: 08:47 25.07.2022) Abone ol
Dünyanın en zengin kişisi olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk son dönemde yaptıklarıyla değil de Twitter'ı satın almamak gibi yapmadıkları ve özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Yapay zeka şirketi Neuralink'te yönetici olarak çalışan Shivon Zillis'ten ikiz bebekleri olduğu öne sürülen Musk'ın şimdi de bir diğer teknoloji devi Google'ın kurucularından Sergey Brin'in eşi Nicole Shanahan ile geçen yılın sonunda kısa bir ilişkisi olduğu iddiası ortaya atıldı.
Wall Street Journal gazetesi bu ilişkinin ortaya çıkmasıyla Musk ve Brin arkadaşlığının da son bulduğunu, Shanahan'ın bu yıl başında boşanmak için mahkemeye başvurduğunu yazdı. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre Shanahan, Musk ile ilişkisi olduğu dönemde eşiyle ayrıydı ama yine de birlikte yaşıyorlardı.
Musk ise Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla iddiaların gerçeğin yansıtmadığını açıkladı. Shanahan'ın son üç yılda yalnızca iki kez gördüğünü ve her seferinde yanlarında başka insanlar da olduğunu yazan Musk, Brin ile de arkadaşlıklarının sürdüğünü, hatta dün gece bir partide birlikte olduklarını söyledi. Haberin sahibi Wall Street Journal'a da çatan Musk, gazetenin kendisi hakkında yaptığı saçma haberlerin sayısını dahi unuttuğunu yazdı.