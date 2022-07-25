https://tr.sputniknews.com/20220725/hamaneyin-danismani-velayeti-rusya-dunyada-batiya-gore-daha-akillica-politika-yurutuyor-1059125085.html
Hamaney'in Danışmanı Velayeti: Rusya dünyada Batı'ya göre daha akıllıca politika yürütüyor
Hamaney'in Danışmanı Velayeti: Rusya dünyada Batı'ya göre daha akıllıca politika yürütüyor
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Rusya’nın dünyada Batı ve ABD’ye göre daha akıllıca politika yürüttüğünü belirtti. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T21:13+0300
2022-07-25T21:13+0300
2022-07-25T21:13+0300
dünya
iran
rusya
vladimir putin
ayetullah ali hamaney
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Hamaney’e yakınlığı ile tanınan Kayhan gazetesine röportaj veren Velayeti, Rusya’nın dünya genelinde Batı’ya ve ABD’ye kıyasla daha akıllıca politika yürüttüğüne dikkat çekti.Moskova ve Pekin’in Tahran'ın müttefikleri gibi davrandığını ve Batılı ülkelerle zıtlaşmada birçok kez İran'ın yanında yer aldığını vurgulayan Velayeti, “Gerçekten de ne Rusya, ne de Çin bizimle dostluk ve kardeşlik anlaşması imzaladı, herkes gibi onlar da kendi çıkarlarına göre hareket etti, ancak onların politikalarının Batı'nın izlediğinden daha akıllıca olduğu açık değil mi?” diye konuştu.Doğu’nun ‘sımsıkı ayaklarının üzerinde durduğunu’ söyleyen Velayeti, “Şu anda Asya’da bağımsız olan ve Batı ile ABD tarafından ortaya konulan genişleme ve tek kutuplu dünya ideolojisine karşı çıkan üç önemli güç merkezi ortaya çıkıyor, İran, Rusya ve Çin” ifadelerini kullandı.Velayeti aynı zamanda Moskova ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine de vurgu yaptı.
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iran, rusya, vladimir putin, ayetullah ali hamaney
Hamaney'in Danışmanı Velayeti: Rusya dünyada Batı'ya göre daha akıllıca politika yürütüyor
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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Rusya’nın dünyada Batı ve ABD’ye göre daha akıllıca politika yürüttüğünü belirtti.
Hamaney’e yakınlığı ile tanınan Kayhan gazetesine röportaj veren Velayeti, Rusya’nın dünya genelinde Batı’ya ve ABD’ye kıyasla daha akıllıca politika yürüttüğüne dikkat çekti.
Moskova ve Pekin’in Tahran'ın müttefikleri gibi davrandığını ve Batılı ülkelerle zıtlaşmada birçok kez İran'ın yanında yer aldığını vurgulayan Velayeti, “Gerçekten de ne Rusya, ne de Çin bizimle dostluk ve kardeşlik anlaşması imzaladı, herkes gibi onlar da kendi çıkarlarına göre hareket etti, ancak onların politikalarının Batı'nın izlediğinden daha akıllıca olduğu açık değil mi?” diye konuştu.
Doğu’nun ‘sımsıkı ayaklarının üzerinde durduğunu’ söyleyen Velayeti, “Şu anda Asya’da bağımsız olan ve Batı ile ABD tarafından ortaya konulan genişleme ve tek kutuplu dünya ideolojisine karşı çıkan üç önemli güç merkezi ortaya çıkıyor, İran, Rusya ve Çin” ifadelerini kullandı.
Velayeti aynı zamanda Moskova ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine de vurgu yaptı.