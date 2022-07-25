https://tr.sputniknews.com/20220725/hububat-ihracatcilari-tahil-anlasmasi-sonrasinda-istanbul-chicago-emtia-borsasina-rakip-olabilir-1059115905.html

Hububat ihracatçıları: Tahıl anlaşması sonrasında İstanbul, Chicago Emtia Borsası'na rakip olabilir

Hububat ihracatçıları: Tahıl anlaşması sonrasında İstanbul, Chicago Emtia Borsası'na rakip olabilir

İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşması sonrasında dünya tahıl ihracatının yüzde 30’luk bölümü İstanbul’dan geçecek. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T16:12+0300

2022-07-25T16:12+0300

2022-07-25T16:15+0300

türkiye

hububat

tahıl

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mersin limanı

rusya

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Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla gerçekleşti. Anlaşma İstanbul’u, Rusya ve Ukrayna’nın başta tahıl olmak üzere, tarım ürünlerini ve bunların türevlerini Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına serbestçe nakletmelerine olanak sağlayacak bir merkez haline getiriyor. Anlaşma ile oluşacak planın icrası ve denetimi, İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecek. İki ülkeden gelecek olan hububat İstanbul üzerinden dünyaya dağılmış olacak.‘Rusya ve Ukrayna'daki hububatın alıcısı ve dağıtıcısı olmalıyız’Hububatın Türkiye üzerinde dağılacak olmasının bir fırsat olarak değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı iki ülkeden ihraç edilen tarım ürünlerinin distribütörlüğünü yapabileceklerini açıkladı.Sputnik’e değerlendirme yapan Taycı şunları söyledi:‘Hububat distribütörlüğünü biz yapabiliriz’Dünya hububat piyasasının şu anda Chicago Emtia Borsası’nda belirlendiğini ifade eden Taycı, İstanbul’un bu unvana sahip olması için “Rusya ve Ukrayna’da üretilen hububatın en büyük müşterisi biz olmalıyız. Türk tacirlerinin bu konuda devreye girmesi lazım. Rusya ve Ukrayna’nın hububat distribütörlüğünü yapmalıyız. Bunu yapmamız için hiçbir engel yok. Hem Rusya hem de Ukrayna’daki muhataplarımız ile şu ana kadar siyasilerin bürokratların yaptığı gibi biz tacirlerde karşılıklı oturarak ve el sıkışarak bu süreci yönetmeliyiz” ifadelerini kullandı.‘Bizim bu konuda tecrübemiz var’Türkiye’nin bu hububat ihracatı konusunda Mersin Limanı’ndan Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya ülkelerine birçok tarım ürünün dağıtıcılığını yaptıklarını belirten Taycı “Tüccarlarımız aracılığı ile Mersin’deki serbest bölgede kurulmuş olan büyük devasa depolarımız ile Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya ülkelerine hububat, tahıl ve diğer tarım ürünlerinin dağıtıcılığını yapmaktayız. Farklı yerlerden tedarik ettiğimiz ürünleri Mersin Limanı’ndaki büyük depolarımızda toparlayıp dünyanın farklı ülkelerine dağıtıyoruz. Bu konuda deneyimliyiz. Şimdi aynı rolü Rusya ve Ukrayna’nın hububat ürünleri için üstleneceğiz. Bölgemizde hububat, bakliyat rakamlarının, lojistiğinin belirleyicisi olabiliriz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220723/tahil-koridoru-turkiyenin-kolaylastirici-rolu-cok-onemli-olmaya-basladi-bunu-tum-dunya-gordu-1059042782.html

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