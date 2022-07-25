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İzmir'de kimya imalathanesinde patlama sonrası yangın: 1 ölü, bir yaralı
İzmir'de kimya imalathanesinde patlama sonrası yangın: 1 ölü, bir yaralı
İzmir’in Bornova ilçesinde kimya imalathanesinde kaynak yapımı esnasında yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T01:41+0300
2022-07-25T01:43+0300
izmir
türkiye
imalathane
patlama
yangın
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Geri Kazanımcılar Sitesi'nde bir kimya imalathanesinde kaynak yapımı sırasında patlama meydana gelmesi sonucu yangın çıktı.Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve TOMA sevk edildi. İmalathanenin bitişiğindeki iş yerine ve imalathane önünde bulunan bir araca da sıçrayan alevler, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında, içerisinde elektronik malzemelerin bulunduğu bitişikteki iş yerinde büyük çapta hasar meydana oluştu.İmalathanede yapılan soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Öte yandan patlama esnasında imalathane önünde bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan kişi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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izmir, imalathane, patlama, yangın

İzmir'de kimya imalathanesinde patlama sonrası yangın: 1 ölü, bir yaralı

01:41 25.07.2022 (güncellendi: 01:43 25.07.2022)
© İHAİzmir'de yangın
İzmir'de yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© İHA
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İzmir’in Bornova ilçesinde kimya imalathanesinde kaynak yapımı esnasında yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Geri Kazanımcılar Sitesi'nde bir kimya imalathanesinde kaynak yapımı sırasında patlama meydana gelmesi sonucu yangın çıktı.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve TOMA sevk edildi. İmalathanenin bitişiğindeki iş yerine ve imalathane önünde bulunan bir araca da sıçrayan alevler, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, içerisinde elektronik malzemelerin bulunduğu bitişikteki iş yerinde büyük çapta hasar meydana oluştu.
İmalathanede yapılan soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Öte yandan patlama esnasında imalathane önünde bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan kişi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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