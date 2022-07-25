https://tr.sputniknews.com/20220725/japonyada-ilk-maymun-cicegi-vakasi-1059113719.html
Japonya’da ilk maymun çiçeği vakası
Japonya’da ilk maymun çiçeği vakası
Dünya genelinde 75'ten fazla ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü Japonya'da da görüldü. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T15:23+0300
2022-07-25T15:23+0300
2022-07-25T15:26+0300
dünya
japonya
dsö
maymun çiçeği virüsü
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Japonya'da ilk maymun çiçeği vakasına Tokyo çevresinde rastlandı. Ülkede ilk vakanın görülmesinin ardından alarm seviyesi 1’e çıkarılırken, hükümet, maymun çiçeği salgınıyla mücadelede yol haritası belirlemek için çalışma ekibi oluşturdu. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmesinin ardından Japonya, hafta sonu yurt dışındaki vatandaşlarına hastalığa karşı daha tedbirli olmaları çağrısı yapmıştı. DSÖ, şimdiye kadar 75 ülkeden 16 binin üzerinde maymun çiçeği vakasını doğruladığını belirterek, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, dsö, maymun çiçeği virüsü
Japonya’da ilk maymun çiçeği vakası
15:23 25.07.2022 (güncellendi: 15:26 25.07.2022) Abone ol
Dünya genelinde 75'ten fazla ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü Japonya'da da görüldü.
Japonya'da ilk maymun çiçeği vakasına Tokyo çevresinde rastlandı. Ülkede ilk vakanın görülmesinin ardından alarm seviyesi 1’e çıkarılırken, hükümet, maymun çiçeği salgınıyla mücadelede yol haritası belirlemek için çalışma ekibi oluşturdu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmesinin ardından Japonya, hafta sonu yurt dışındaki vatandaşlarına hastalığa karşı daha tedbirli olmaları çağrısı yapmıştı.
DSÖ, şimdiye kadar 75 ülkeden 16 binin üzerinde maymun çiçeği vakasını doğruladığını belirterek, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.