MHK'nin yeni hakem eğitmeni açıklandı

MHK Başkanı Sabri Çelik "Yabancı hakem eğitimcimiz UEFA Hakem Kurulu Başkanı Yardımcısı Hugh Dallas oldu. Bu konuda TFF ile kendisi anlaştı. 12 yıldır UEFA... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

MHK Başkanı Sabri Çelik açıklamalarda bulundu.Çelik'in konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:"- Bu sezon tarihi uygulamalar olacak. Hakem değişim programı uygulama isteğindeyiz. Bu sadece elit ve first kategori hakemleri kapsayacak.- Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Yaptığımız çalışmaları tamamladık. Sahadaki hakemler sadece sahaya yoğunlaşacak. Hem saha hem VAR ile konsantrasyon kaybetmeyecekler. Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemleri devreye sokulacak.- Bu sezondan itibaren biri stadyum biri Riva'dan olmak üzere iki gözlemci maçı izleyecek. Her iki gözlemcinin not ortalaması hakemin notu olacak."

