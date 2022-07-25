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https://tr.sputniknews.com/20220725/mhknin-yeni-hakem-egitmeni-aciklandi-1059112046.html
MHK'nin yeni hakem eğitmeni açıklandı
MHK'nin yeni hakem eğitmeni açıklandı
MHK Başkanı Sabri Çelik "Yabancı hakem eğitimcimiz UEFA Hakem Kurulu Başkanı Yardımcısı Hugh Dallas oldu. Bu konuda TFF ile kendisi anlaştı. 12 yıldır UEFA... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T15:05+0300
2022-07-25T15:05+0300
spor
mhk
merkez hakem kurulu (mhk)
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MHK Başkanı Sabri Çelik açıklamalarda bulundu.Çelik'in konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:"- Bu sezon tarihi uygulamalar olacak. Hakem değişim programı uygulama isteğindeyiz. Bu sadece elit ve first kategori hakemleri kapsayacak.- Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Yaptığımız çalışmaları tamamladık. Sahadaki hakemler sadece sahaya yoğunlaşacak. Hem saha hem VAR ile konsantrasyon kaybetmeyecekler. Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemleri devreye sokulacak.- Bu sezondan itibaren biri stadyum biri Riva'dan olmak üzere iki gözlemci maçı izleyecek. Her iki gözlemcinin not ortalaması hakemin notu olacak."
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mhk, merkez hakem kurulu (mhk)

MHK'nin yeni hakem eğitmeni açıklandı

15:05 25.07.2022
© AATürkiye Futbol Federasyonu, bina
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA
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MHK Başkanı Sabri Çelik "Yabancı hakem eğitimcimiz UEFA Hakem Kurulu Başkanı Yardımcısı Hugh Dallas oldu. Bu konuda TFF ile kendisi anlaştı. 12 yıldır UEFA Hakem Kurulu'ndan çalışan Dallas'ın tecrübelerinden yararlanacağız." ifadelerini kullandı
MHK Başkanı Sabri Çelik açıklamalarda bulundu.
Çelik'in konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:
"- Bu sezon tarihi uygulamalar olacak. Hakem değişim programı uygulama isteğindeyiz. Bu sadece elit ve first kategori hakemleri kapsayacak.
- Ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Yaptığımız çalışmaları tamamladık. Sahadaki hakemler sadece sahaya yoğunlaşacak. Hem saha hem VAR ile konsantrasyon kaybetmeyecekler. Gerekli olduğunda diğer ülkelerden VAR hakemleri devreye sokulacak.
- Bu sezondan itibaren biri stadyum biri Riva'dan olmak üzere iki gözlemci maçı izleyecek. Her iki gözlemcinin not ortalaması hakemin notu olacak."
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