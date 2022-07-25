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Niğde'de arazi kavgası: 3 ölü, 1 yaralı
Niğde'de arazi kavgası: 3 ölü, 1 yaralı
Niğde'nin Çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T12:45+0300
2022-07-25T12:45+0300
yaşam
niğde
arazi
kavga
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Niğde merkeze bağlı Çayırlı köyünde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.İHA'da yer alan habere göre, kavganın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Silahların kullanıldığı kavgada Yılmaz C., Erdoğan K., ve Murat K. olay yerinde hayatını kaybederken Murat C. ise yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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niğde, arazi, kavga

Niğde'de arazi kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

12:45 25.07.2022
© Sputnik / @hekim_birligiÇukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, 50 kişilik grup tarafından basıldı
Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi, 50 kişilik grup tarafından basıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© Sputnik / @hekim_birligi
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Niğde'nin Çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Niğde merkeze bağlı Çayırlı köyünde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
İHA'da yer alan habere göre, kavganın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahların kullanıldığı kavgada Yılmaz C., Erdoğan K., ve Murat K. olay yerinde hayatını kaybederken Murat C. ise yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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