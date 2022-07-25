https://tr.sputniknews.com/20220725/nigdede-arazi-kavgasi-3-olu-1-yarali-1059104782.html

Niğde'de arazi kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

Niğde'de arazi kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

Niğde'nin Çayırlı köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T12:45+0300

2022-07-25T12:45+0300

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yaşam

niğde

arazi

kavga

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Niğde merkeze bağlı Çayırlı köyünde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.İHA'da yer alan habere göre, kavganın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Silahların kullanıldığı kavgada Yılmaz C., Erdoğan K., ve Murat K. olay yerinde hayatını kaybederken Murat C. ise yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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niğde, arazi, kavga